Corona: Stadt beginnt zweite Impf-Runde durch die Altenheime

Essen Bislang wurden in 50 Essener Altenheimen knapp 6700 Senioren geimpft. Die nötigen Zweitimpfungen haben am Wochenende begonnen.

Die Stadt hat am Wochenende mit der zweiten Impf-Runde durch die Essener Seniorenzentren begonnen. Im Seniorenstift Haus Berge (Bergeborbeck) wurden am Wochenende rund 180 Senioren und Pflegekräfte Die Corona-Impfung muss zweimal erfolgen; dazwischen liegt ein Abstand von drei Wochen. Dann gibt es einen Schutz, den die Experten derzeit auf 95 Prozent schätzen.

Bislang 6700 Senioren geimpft

Internist Stefan Steinmetz, der leitet, geht davon aus, dass die erste Impf-Runde durch die Essener Altenheime am Ende dieser Woche beendet sein wird. Bislang, seit 27. Dezember wurden in 50 Essener Alten- und Pflegeinrichtungen knapp 6700 Senioren und Pflegekräfte geimpft. Die Bereitschaft der Pfleger, sich versorgen zu lassen, sei mittlerweile von 60 auf 80 Prozent gestiegen, berichtet Steinmetz. Das kommunale Impfzentrum in den Essener Messe-Hallen öffnet, wie berichtet, am 1. Februar 2021.

Impfzentrum in der Messe startet am 1. Februar

Steinmetz geht davon aus, dass es mehr Impf-Anfragen als verfügbare Dosen geben wird. "Ich bin sicher, dass die Bereitschaft der Bürger, sich gegen Corona impfen zu lassen, sehr hoch sein wird", sagt der Mediziner. Begonnen wird im Impf-Zentrum mit den Bürgern, die älter als 80 Jahre sind. Gleichzeitig werden auch medizinische Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste geimpft. "Das Impfzentrum Essen wird Montag bis Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet sein", kündigt die Stadt an. "Die Terminvergabe durch die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein startet ab 25. Januar über die Patientenhotline 0800 116 117 01 oder online auf www.116117.de", teilt die Verwaltung mit.