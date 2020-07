Coronafall im Essener Seniorenheim: Pfleger positiv getestet

In einem Essener Seniorenheim wurde eine Pflegekraft positiv auf das Corona-Virus getestet.

Essen. In Essen-Holthausen hat sich ein Mitarbeiter eines Seniorenheims mit dem Corona-Virus angesteckt. 25 Bewohner müssen nun in Quarantäne.

In einer Seniorenresidenz in Überruhr-Holthausen gibt es einen Corona-Fall. Eine Pflegekraft wurde nach Angaben der Einrichtung positiv auf das Coronavirus getestet, eine weitere wurde zunächst beprobt. In dem Heim wurden umgehend zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um weitere Bewohner und Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen. Das Gesundheitsamt überprüft derzeit die Kontakte der Pflegekraft.

Die Mitarbeiter in dem betroffenen Wohnbereich müssen ab sofort entsprechende Schutzausrüstung tragen, außerdem wurden Schleusen zwischen den Etagen eingerichtet, die nur noch im Notfall gewechselt werden sollen.

Bei den 25 Bewohnern des betroffenen Bereichs wurden Corona-Tests durchgeführt, außerdem wurde für sie eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Besuch von Angehörigen können sie vorerst nicht mehr empfangen. Nur in den nicht betroffenen Bereichen ist ein Besuch nach Terminabsprache weiterhin möglich, dafür steht ein separates Besucherzimmer zur Verfügung.