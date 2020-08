Coronafall im Essener Seniorenheim: Pfleger positiv getestet

Essen. Im Steeler Martineum gibt es aktuell einen positiven Coronafall. Eine Pflegekraft hat sich angesteckt. Es wurden Quarantänen angeordnet.

In der Senioreneinrichtung Martineum in Steele gibt es aktuell einen positiven Corona-Fall. Eine Pflegekraft wurde nach Angaben der Stadt positiv auf das Virus getestet. Bereits am Freitag wurden durch das Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde entsprechend Umfeldanalysen und Testungen auf das Coronavirus bei Bewohner durchgeführt. Außerdem wurden Quarantänen angeordnet.

Die Stadt sagt: Hygienemaßnahmen werden gut umgesetzt

Für die Bewohner gibt es inzwischen Entwarnung. Die insgesamt 20 Testergebnisse liegen vor und sind bei allen getesteten Personen negativ ausgefallen. Die bereits im Rahmen der Corona-Pandemie eingeführten Hygienemaßnahmen werden von der Einrichtung eingehalten und gut umgesetzt, heißt es bei der Stadt Essen.

Nach aktuellem Stand sind in Essen 113 Personen am Coronavirus erkrankt.