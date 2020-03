Coronavirus: 100 Essener Eltern sollen zu Hause bleiben

Beim bislang einzigen bestätigten Coronavirus-Fall in Essen handelt es sich um eine Mutter aus Kettwig. Die Frau hatte in der vergangenen Woche einen Elternabend am Theodor-Heuss-Gymnasium in Kettwig besucht.

Jetzt empfiehlt die Stadt allen Eltern, die auf der Veranstaltung waren, zwei Wochen lang zu Hause zu bleiben. Damit verweist die Stadt auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Bei dem Elternabend waren zwischen 100 und 150 Eltern vor Ort, auch vereinzelte Schüler und Lehrer.

Bei der Veranstaltung in der vergangenen Woche war es ausgerechnet um die Entscheidung gegangen, ob die geplante Ski-Freizeit der zehnten Jahrgangsstufe nach Südtirol wegen der Corona-Gefahr in Norditalien abgesagt werden soll. Wie berichtet, entschied sich eine deutliche Mehrheit der Väter und Mütter dafür, die Ski-Freizeit nicht anzutreten.

Stadtsprecherin Silke Lenz stellte am Montagmittag klar: „Die Schule wird nicht geschlossen.“ Stattdessen verstärkt die Stadt ihre Info-Hotline für Bürger – am Montag wird die Präsenz der Mitarbeiter am Telefon um zwei Stunden verlängert, angerufen werden kann bis 20 Uhr. Die Nummer: 0201 - 1238888.

Alle weiteren, noch ausstehenden Proben in Essen waren negativ

Die Eltern erhalten jetzt ein Schreiben, in dem steht, dass vom Robert-Koch-Institut empfohlen wird, sich freiwillig in häusliche Quarantäne zu begeben. Diese Empfehlung wird allen Bürgern gegeben, die nachweislich den Raum mit einer infizierten Person geteilt haben.

Darüber hinaus teilt die Stadt Essen mit, dass Menschen, die in den letzten Tagen Kontakt mit der Mutter hatten, auch auf das Coronavirus hin untersucht werden. Die bislang ausgewerteten Proben verliefen alle negativ. Das gilt im Übrigen auch für die anderen rund 35 Verdachtsfälle im Essener Stadtgebiet, die am Wochenende bekannt geworden waren.

Gerüchte in Kettwig, Falschmeldungen im Internet

Die Nachricht von Sonntagabend, dass es sich beim ersten Essener Corona-Fall um eine Frau aus Kettwig handelt, befeuerte sofort den Gerüchte-Umlauf im Stadtteil: Noch am Sonntagabend veröffentlichte die Schulleiterin der Kettwiger Schmachtenberg-Grundschule, Birgit Weniger, eine Stellungnahme auf der Internetseite der Schule: „Entgegen einiger Gerüchte muss ich hier klarstellen, dass keine Lehrkräfte oder Mitarbeiter unserer Schule mit dem Virus infiziert sind“, hieß es.

Mit Falschmeldungen muss auch der Sender Radio Essen kämpfen: Am Montagmittag veröffentlichte Radio Essen eine Klarstellung, in der es hieß, dass eine Falschmeldung durch die sozialen Netzwerke gehe. In dieser Falschmeldung wird behauptet, am Theodor-Heuss-Gymnasium gebe es einen bestätigten Fall von Coronavirus. „Das ist NICHT der Fall“, stellte Radio Essen klar. „Woher die gefälschte Nachricht kommt, ist noch unklar. Wir verfolgen solche Falschmeldungen und behalten uns jegliche rechtliche Schritte vor.“

Schon vor Bekanntwerden des ersten bestätigten Corona-Falles auf Essener Stadtgebiet hatte die Handball-Abteilung des Kettwiger Sportvereins seine beiden Heimspiele abgesagt.