Coronavirus: Besorgte Essener belasten Notruf der Feuerwehr

Essen. Die Feuerwehr Essen hat einen Notruf in eigener Sache abgesetzt: Es gibt zu viele Anrufe zum Thema Corona. Die 112 ist nur für Notfälle bestimmt.

Die 112-Anrufe auf der Leitstelle der Essener Feuerwehr sind am Montag akut gestiegen: Da aber viele der Anrufer offenbar gar keine akute Hilfe benötigen, sondern nur Fragen zum Thema Coronavirus stellen, hat die Feuerwehr am Mittag einen Notruf in eigener Sache abgesetzt: Die Notrufnummer 112 ist nur bei wirklichen Notfällen die richtige Nummer, macht Feuerwehrsprecher Mike Filzen deutlich: „Ich bitte dringlichst darum, die 112 nur in echten Notfällen zu wählen, damit wir in akuten Situationen unverzüglich Hilfe leisten können.“

Grund für die vermehrten Anrufe sind offenbar als zu lang empfundene Wartezeiten beim eigentlich zuständigen Bürgertelefon der Stadt Essen. „Die Anrufer sagen, dort sei ständig besetzt und sie kämen nicht durch“, so Filzen. Man verstehe die Nöte, aber die Feuerwehr sei in diesen Fällen der falsche Ansprechpartner.

Die Stadt Essen habe ein leistungsfähiges Bürgertelefon unter der Rufnummer 0201-238888 eingerichtet. Dort sitzt ein Dutzend Mitarbeiter und telefoniert, „bis die Drähte glühen“, so der Feuerwehrsprecher. Trotzdem könnte es zu Wartezeiten kommen. Die Feuerwehr bittet schlicht um einfach um etwas Geduld.

Offenbar wächst der Beratungsbedarf der Essener zum Thema Corona, die Gespräche am Bürgertelefon dauern länger, es gibt dann häufiger ein Besetzt-Zeichen. (j.m.)