Der DRK-Blutspendedienst West belohnt Blutspender mit einer pfiffigen Aufmerksamkeit. „Jeder Spender erhält im ersten Quartal ein kleines Fläschchen Desinfektionsgel“, sagt Stephan David Küpper, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes. Eine Aufmerksamkeit, die seit Ausbruch des Coronavirus gut ankommt.

In Essen unterhält das Rote Kreuz eigens ein stationäres Blutspendezentrum, es befindet sich mitten in der Innenstadt – auf der Kettwiger Straße 5 – und ist montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. „Wir geben Blutspendern seit jeher weder Geld noch einen Einkaufsgutschein, sondern ein kleines Dankeschön“, sagt Küpper. Das könne ein Kaffeebecher sein, ein Regenschirm, ein Tütchen mit Blumensamen oder ein Erste-Hilfe-Pflaster-Set.

Die Idee Desinfektionsmittel zu verschenken, sei übrigens kein spontaner Marketing-Einfall wegen des Coronavirus und der damit verbundenen Hamsterkäufe gewesen. „Die Entscheidung ist schon vor einem Jahr gefallen, als ich gar nicht wusste, was Covid-19 ist“, fügt er hinzu.

DKR-Sprecher: „Blutspende ist sicher vom Spender bis zum Empfänger“

Ängste sich beim Blutspenden oder durch gespendetes Blut mit dem Coronavirus zu infizieren, seien unbegründet. Küpper: „Blutspenden ist sicher vom Spender bis zum Empfänger.“ Wer schon immer Blut gespendet habe – egal ob in der Universitätsklinik Essen oder beim DRK –, möge dies auch weiterhin tun. „Wer noch nie Blutspenden war, sollte gerade jetzt seinen inneren Schweinehund überwinden und probieren, ob es doch geht.“

Das DRK-Blutspendezentrum Essen ist neben Köln eines von zwei stationären Diensten in der Region West. Daneben schickt der Dienst tagtäglich 50 Teams in Städte und Gemeinden, damit vor Ort gespendet werden kann. Jedes Jahr bietet der DRK-Blutspendedienst 11.000 Termine an – am 30. März beispielsweise im Katholischen Pfarrheim St. Josef, Schlenterstraße 18 in Frintrop (16 bis 19 Uhr).