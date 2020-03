Coronavirus: Essen lässt alle Kneipen und Bars schließen

„Der Schutz und die Sicherheit der Bürger steht an erster Stelle. Deshalb werden wir in Essen weitere Maßnahmen ergreifen und beispielsweise alle Veranstaltungen untersagen. Das ist wichtig, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen“, erklärt Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) am Sonntag. Damit soll vermieden werden, dass das Gesundheitssystem überlastet wird.

Von den Maßnahmen werden unter anderem auch Gottesdienste, Kneipen, Bars, Diskotheken aber auch Schwimmbäder und Turnhallen betroffen sein. Auch die Angebote der Stadtverwaltung werden drastisch reduziert.

„Die Funktions- und Handlungsfähigkeit unserer Stadt halten für so aufrecht. Mit Kreishandwerkerschaft und IHK bin ich im regen Austausch, wie wir die wirtschaftlichen Folgen insbesondere für Klein- und Mittelständische Unternehmen abmildern können“, beteuert Kufen.

Im Moment gelte es vor allem, einen kühlen Kopf zu bewahren und entschieden zu handeln. „Ich bin mir sicher, dass die Essenerinnen und Essener in dieser Krise zusammenstehen. In den nächsten Wochen werden wir gemeinsam große Herausforderung meistern müssen. Was die Einsatzkräfte der Feuerwehr, das medizinische Personal und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung bisher geleistet haben, ist sehr beeindruckend“, formuliert der Oberbürgermeister seinen Dank an jene, die schon seit Wochen im Ausnahmezustand arbeiten.

Restaurant und Imbisse bleiben erstmal offen

Die entsprechende Allgemeinverfügung werde zur Zeit erarbeitet. Dem Vernehmen nach soll die neue Regelung ab Dienstag gelten.

Strittig ist noch, ob auch Restaurants und Imbisse von dem Öffnungsverbot betroffen sind, da diese für die Nahversorgung der Menschen wichtig sind und nicht aus reinem Vergnügen aufgesucht werden.