Coronavirus: Essen meldet sechsten bestätigten Corona-Fall

Das Lagezentrum der Stadt Essen hat am Freitagnachmittag einen sechsten bestätigten Coronavirus-Fall gemeldet. „Es handelt sich um eine Person aus Werden, die aus der Region Lombardei in Norditalien zurückgekehrt ist“, sagte Stadtsprecherin Jasmin Trilling.

Die Person habe bei der Rückkehr am Montag, 2. März, grippeähnliche Krankheitssymptome an sich festgestellt und besonnen reagiert. „Die Person hat sich selbst in häusliche Quarantäne begeben und Kontakte zu anderen Menschen vermieden“, so die Sprecherin weiter.

Stadtsprecherin zum sechsten Fall: „Es gibt offenbar keine Kontaktpersonen“

Auch der Ehepartner habe sich daraufhin überwiegend zuhause aufgehalten und sei nicht zur Arbeit gegangen. „Deshalb gehen wir davon aus, dass es in diesem Fall keine weiteren Kontaktpersonen gibt“, sagte die Sprecherin.

Das Ehepaar habe sich beim Bürgertelefon der Stadt gemeldet und das weitere Vorgehen mit der Behörde abgesprochen. Die Ergebnisse der Beprobung hätten am Freitag vorgelegen.

Im Fall der infizierten Pflegedienstmitarbeiter gibt es bis Freitagnachmittag keine weiteren Erkrankungen bei Kontaktpersonen. Die Ärzte haben mehr als 50 Personen, überwiegend Senioren, beprobt. „Alle bisherigen Ergebnisse sind negativ“, sagte die Sprecherin. Der Großteil der Senioren sei beprobt worden, am Wochenende werden allerdings weitere Ergebnisse erwartet.