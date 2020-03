Corona-Blog Essen: Stadt meldet den dritten Todesfall

Essen Entwicklungen zu den Auswirkungen des Coronavirus in Essen im Newsblog: Der dritte Essener Bürger ist an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Das Coronavirus hat Auswirkungen auf jeden und alles in Essen - in unserem Newsblog fassen wir die aktuellen Entwicklungen zusammen und bieten Ihnen Links zu weiterführenden Texten

- Eine dritte Person ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Der Mann (89) gehörte zu den Bewohnern des Alfried-Krupp-Pflegeheims, die sich angesteckt haben

- Insgesamt sind jetzt (Dienstagmorgen) 239 Essener an Covid-19 erkrankt

- Neun Menschen wurden im Alfried-Krupp-Pflegeheim (Frohnhausen) infiziert

- Der DGB sagt auch in Essen die Kundgebung zum 1. Mai ab

- Stadt Essen plant Quarantäne für Obdachlose in Asylheimen

- In Essen stehen pensionierte Ärzte im Notfall bereit

- Kurzarbeit explodiert: Wie sich Essens Arbeitsagentur rüstet

Dritter Todesfall in Essen

Ein 89-jähriger Mann mit erheblichen Vorerkrankungen, der am Coronavirus infiziert war, ist am Dienstag gestorben. Das teilte die Stadt am Mittag mit. Der Mann lag im Uni-Klinikum. Er gehört zu den Bewohnern des Alfried-Krupp-Heims in Frohnhausen, in dem sich acht Bewohner angesteckt hatten. Der Patient wurde im Klinikum bereits palliativ behandelt.

Stand Dienstagmorgen: 239 Erkrankte

In Essen sind am Dienstagmorgen 239 Bürger positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 1.893 Personen wurden inzwischen beprobt. In 1.463 Fällen fiel ein Testergebnis negativ aus. Bei 1.686 Essenerinnen und Essenern wurde eine Quarantäne ausgesprochen, in 386 Fällen konnte die Quarantäne bereits wieder aufgehoben werden. Der Altersdurchschnitt der an dem Virus Erkrankten ist inzwischen gestiegen. Die Altersgruppe der 50- bis 70-jährigen ist - Stand Dienstag - am häufigsten betroffen. Danach folgt die Altersgruppe der 30-50 Jährigen. Die Bürger-Hotline hat am Montag 1.147 Anrufe beantwortet.

Stand Montagabend: Ein weiterer Toter und 233 Erkrankte

Am Montag musste die Stadt den zweiten Corona-Toten beklagen. Es handelt sich um einen 74-jährigen Mann aus Schönebeck. Davon abgesehen bleibt es aber laut Stadtverwaltung beim behutsamen Anstieg der Corona-Erkrankten: Am Montagabend wies die städtische Statistik 233 Essenerinnen und Essener aus, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Das sind 15 mehr als am Vortag. Insgesamt wurden in Essen 1840 Personen beprobt. Bei 1631 Bürgern wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet. 370 Personen konnten aus der angeordneten Quarantäne bereits wieder entlassen werden.

Nach neun Erkrankten im Pflegeheim: Mund-Nase-Schutz empfohlen

Nach der beunruhigenden Corona-Erkrankung von neun Menschen im Alfried-Krupp-Pflegeheim in Essen-Frohnhausen hat das Gesundheitsamt der Stadt Essen am Montag alle Altenheime und ambulanten Dienste angeschrieben. "Wir empfehlen allen Pflegenden das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei der Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner", teilt Gesundheitsdezernent Peter Renzel via Facebook mit. Mehr dazu hier.

DGB sagt Kundgebung am 1. Mai ab

Am 1. Mai ruht in diesem Jahr nicht nur die Arbeit. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat seine traditionelle Kundgebung und das anschließende Fest abgesagt. Essens DGB-Chef Dieter Hillebrand spricht von einer "historisch einmaligen Entscheidung". Mehr dazu hier.

Stadt Essen plant Quarantäne für Obdachlose in Asylheimen

Sie sind häufig geschwächt, haben meist Vorerkrankungen, und der Appell der Behörden, doch bitte zu Hause zu bleiben, läuft bei ihnen ins Leere - einfach weil sie keins haben: Obdachlose und Wohnungslose sind in Zeiten der Corona-Pandemie besonders gefährdet und bedürfen der Unterstützung. Das hat jetzt auch die Stadt Essen erkannt. Mehr dazu hier.

In Essen stehen pensionierte Ärzte im Notfall bereit

Wenn sich die Corona-Krise verschärft und viele Menschen schwerer erkranken sollten, möchten die Essener Klinken und die niedergelassenen Ärzte bestmöglich aufgestellt sein. Die Vorbereitungen laufen seit Wochen auf Hochtouren. Auch bei der Essener Kreisstelle der Ärztekammer Nordrhein. Mehr dazu hier.

Kurzarbeit explodiert: Wie sich Essens Arbeitsagentur rüstet

In der Coronakrise sind die Anfragen zu Kurzarbeit rasant gestiegen. Die Arbeitsagentur Essen reagiert. Behördenchefin Andrea Demler im Interview.

Stadt nutzt Leere in Schulen für Renovierungen

Die Stadt will die aktuelle Leere in den Schulen dafür nutzen, kleine, anstehende Renovierungsarbeiten vorzuziehen. Das berichtet Ecevit Agu, Fachbereichsleiter der städtischen Immobilienwirtschaft. Arbeiten, die für die Zeit der Osterferien oder später vorgesehen waren, sollen wegen der Coronakrise nach Möglichkeit schon früher stattfinden. Mehr dazu hier.

Letzter Zwischenstand von Sonntag: Jetzt 227 Erkrankte

Bis Montagmorgen ist die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen in Essen auf 227 gestiegen. Die Zahlen der positiven Corona-Fälle waren zu diesem Zeitpunkt im Stadtgebiet recht ungleich verteilt. Die meisten bestätigten Infektionen (jeweils 39) wurden in den Stadtbezirken II (Großraum Rüttenscheid) und IV verzeichnet (Großraum Borbeck). Der Stadtbezirk VIII (Ruhrhalbinsel) kommt derzeit auf 34 Infektionen. Die weiteren Stadtbezirke im Einzelnen: Bezirk I (Innenstadt): 22; Bezirk III (Großraum Holsterhausen, Altendorf): 30 Infektionen; Bezirk V (Vogelheim, Karnap): 9 Infektionen; Bezirk VI (Zollverein): 10 Infektionen; Bezirk VII (Großraum Steele): 19 Infektionen, Bezirk IX (Kettwig, Werden, Bredeney): 26 Infektionen.

Not-Betreuung für Kinder wird erweitert

Seit Montag (23.3.) sollen auch Familien die Not-Betreuung für Kita-Kinder wahrnehmen dürfen, in denen nur "ein Elternteil in kritischer Infrastruktur arbeitet". Bisher sah die Regelung vor, dass beide Elternteile zu den Schlüsselpersonen gehören müssen.

Stadt sagt unbürokratische Hilfe bei notleidenden Betrieben zu

Um den klein- und mittelständischen Betrieben angesichts der absehbaren Einnahmeausfälle keine unnötigen Hürden in den Weg zu stellen, sagt die Stadt eine unbürokratische Hilfe in Fragen der Gewerbesteuer zu: Wer die Vorauszahlungen gesenkt oder gar komplett gestundet bekommen möchte, kann dies formlos schriftlich, per E-Mail, Fax oder telefonisch bei der zuständigen Sachbearbeitung im Fachbereich Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt beantragen. Mehr dazu hier.

Sparkasse schließt vorsorglich weitere Geschäftsstellen

Die Sparkasse Essen hat am Montag, 23. März, elf weitere Geschäftsstellen im Stadtgebiet geschlossen - zusätzlich zu den beiden, die bereits wegen aufgetauchter Coronavirus-Fälle dichtgemacht wurden.

Buchhändler richten Bring-Taxis ein

Unterdessen fürchten viele Buchhändler - wie andere Einzelhändler auch - um ihr Überleben. Viele Buchhändler haben Bring-Taxis eingerichtet. Mehr dazu hier.

Ruhrbahn reduziert das Angebot

Auch die Ruhrbahn hat ihr Angebot reduziert und schickt weniger Busse und Bahnen durch Essen.

Grugapark wird geschlossen, Geschäfte dürfen sonntags öffnen

Geschäften des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdiensten, Apotheken sowie Geschäften des Großhandels ist bis auf weiteres auch die Öffnung an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr gestattet; dies gilt nicht für Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag.

Der Grugapark hingegen wurde auch geschlossen.