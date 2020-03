Coronavirus: Polizei Essen warnt vor neuer Betrugsmasche

Essen. Polizei Essen mahnt zur Vorsicht: Kriminellen wollen aus der Corona-Furcht Kapital schlagen. Seniorin (85) wurde Atemmaske am Telefon angeboten.

Die Essener Polizei hat am Montag vor einer neuen Betrugsmasche im Zusammenhang mit dem Coronavirus gewarnt: Kriminelle versuchen aus der Unsicherheit in der Bevölkerung Kapital zu schlagen. Zum Beispiel bieten sie im Internet Atemschutzmasken oder Desinfektionsmittel zum Kauf an, liefern die Ware jedoch nicht.

In einem Essener Fall versuchte ein Trickbetrüger am Telefon, einer 85-Jährigen in Bergeborbeck Atemschutzmasken anzudrehen. Wie die Polizei berichtete, gab sich der Unbekannte vermutlich mittleren Alters als Mitarbeiter einer Gesundheitsbehörde aus. Die Seniorin fiel jedoch nicht auf den Betrugsversuch herein und beendete das Telefonat sofort.

Doch nicht nur vor betrügerischen Onlineshops oder unseriösen Angeboten am Telefon warnt die Polizei, sondern auch davor, Fremde in die eigenen vier Wände zu lassen, die zum Beispiel behaupten, die Wohnung desinfizieren zu wollen. Auch bei Fremden, die anbieten, Einkäufe erledigen zu wollen, sei Vorsicht angesagt. Man solle sich solchen Zeitgenossen nicht anvertrauen, sondern sich besser von Nachbarn oder Bekannte helfen lassen. https://www.nrz.de/staedte/essen/blog-54-corona-infizierte-in-essen-nachtleben-angehalten-id228700055.html

Grundsätzlich gelte: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Sollten Sie Opfer einer Straftat geworden sein oder den Verdacht haben, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, wählen Sie den Notruf 110!