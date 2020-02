Coronavirus: So bereitet sich Essen auf die Krankheit vor

Essen. Die Uni-Klinik hat mittlerweile Schnell-Tests für den Virus parat. Anders als in Heinsberg, würden in Essen nicht sofort alle Kitas dichtgemacht.

Was passiert in Essen, wenn der Coronavirus bei uns ankommt? Wenn ein Verdachts-Fall bestätigt wird? „Es würden nicht sofort alle Kitas und Schulen schließen“, betont Stadt-Sprecherin Jasmin Trilling am Mittwochmorgen. Im nordrhein-westfälischen Heinsberg sind nach der Bestätigung eines Verdachtsfalls vorsorglich alle Einrichtungen geschlossen worden.

Einzelne Einrichtungen schließen: ja. Alle Einrichtungen schließen: nein

„Der Patient würde isoliert werden und man würde nach den Kontaktpersonen schauen“, erklärt die Stadtsprecherin. Also fragen: Mit wem hatte der Infizierte zuletzt Kontakt? Dann würde auf deren Gesundheits-Zustand geschaut werden – falls es sich dabei um Menschen handelt, die sich in Schulen oder Kitas bewegen, „würden einzelne Einrichtungen sicherlich zeitweise geschlossen werden.“

Wichtig: Das Gesundheitsamt der Stadt Essen hätte jederzeit Kontakt zu allen Verdachtsfällen, Infizierten und Kontaktpersonen.

Ärzten bleibt zunächst nur das Beobachten

Am Uni-Klinikum in Essen hat man seit knapp zwei Wochen die Tests parat, mit denen man sofort den neuen Corona-Virus ermitteln kann. „Vorher mussten wir die Proben immer nach Berlin schicken“, berichtet Oliver Witzke, Leiter der Klinik für Infektiologie am Uniklinikum. „Jetzt hätten wir die Test-Ergebnisse wesentlich schneller.“ Wird ein Patient eingeliefert, der auf den neuartigen Coronavirus positiv getestet wurde, käme der sofort in die Isolierstation. Und dann? „Muss man zunächst beobachten“, sagt Witzke. Handelt es sich um eine leichte Erkrankung, reichen wenige Maßnahmen. Doch wird die Atmung schlechter, muss der Patient womöglich künstlich beatmet werden.

Der Test, ob ein Patient tatsächlich am neuen Coronavirus erkrankt ist, wird übrigens über einen Abstrich von Nase und Rachen ermittelt.