Coronavirus: Sparkasse Essen schließt elf weitere Filialen

Essen. Die Sparkasse will für weitere personelle Ausfälle durch das Coronavirus gewappnet sein und macht deshalb am Montag elf weitere Filialen dicht.

Nett lächeln, statt die Hände zu schütteln, so wie es auf Hinweistafeln an den Eingängen stand – das reicht jetzt nicht mehr als Vorsorge gegen das Coronavirus. Nachdem die Sparkasse Essen mit den Filialen in Borbeck und Holsterhausen die ersten beiden Geschäftsstellen wegen Corona-Fällen schließen musste, verschärft die Bank ihre Vorsorgemaßnahmen nun spürbar: Am kommenden Montag, 23. März, werden elf weitere Anlaufstellen im Stadtgebiet dicht gemacht.

Damit wird das Filialnetz zwischen Karnap und Kettwig auf nun noch 22 Standorte zuzüglich der Hauptverwaltung am III. Hagen ausgedünnt. Auf diese Weise sichert sich der Marktführer unter den Essener Kreditinstituten einen Personal-Puffer, um im Falle eines Falles auftretende Besetzungslücken schließen zu können.

Geldautomaten und Kontoauszugs-Drucker stehen weiter zur Verfügung

Vorübergehend geschlossen werden folgende elf Geschäftsstellen:

Essen-West, Frohnhauser Straße 152

Altenessen-Süd, Altenessener Straße 230

Bredeney, Am Ruhrstein 1

Karnap, Karnaper Markt 12-13

Stoppenberg, Gelsenkirchener Straße 5-7

Kupferdreh, Colsmanstraße 7

Schonnebeck, Huestraße 148

Steele-Horst, Dahlhauser Straße 166

Freisenbruch, Bochumer Landstraße 273

Bergerhausen, Weserstraße 1

Theaterpassage, Rathenaustraße 4

Wie ein Sprecher der Sparkasse sagte, arbeitet das Personal vor Ort hinter geschlossenen Türen einstweilen weiter, in den Foyers stehen die Geldautomaten und Selbstbedienungs-Geräte zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs wie gewohnt zur Verfügung. Die in den jeweiligen Filialen gemieteten Schließfächer können, so hieß es am Freitag, „für eine Übergangszeit“ nur nach Terminvereinbarung genutzt werden.

55-köpfiges Service-Team in der Zentrale kümmert sich um Anrufe und E-Mails

Für Rücksprachen und Beratungsgespräche sind die bekannten Mitarbeiter der Filialen weiterhin telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Wer die Kontaktinformationen nicht parat hat: Sie sind an den jeweiligen Filialen einsehbar.

Keine Einschränkungen gibt es auch bei den digitalen Zugängen per Smartphone und App oder über den heimischen Rechner. Darüber hinaus kümmert sich ein 55-köpfiges Service-Team in der Sparkassen-Zentrale um Anrufe, E-Mails, Faxe, Chats oder per Videoberatung um die Fragen und Wünsche der Kunden. Diese sogenannte „Mediale Filiale“ ist montags bis freitags zwischen 9 und 20 Uhr unter der Rufnummer 103-5000 erreichbar.