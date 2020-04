Coronavirus: Was Essener in der Krise am meisten vermissen

Das Virus hat Essen verändert. Die vierspurige B 224 ist an diesem Samstagvormittag wieder einmal so autofrei ist, dass man auf ihr bequem Fußballspielen könnte. Die Großstadt steckt fest im „Lockdown“. Wenige fahren rein, noch weniger raus – Zeit für einen Spaziergang in Zeiten der Epidemie.

Auf Schritt und Tritt - hier an der Oil-Tankstelle auf der Gladbecker Straße - begegnen einem die eindringlichen Corona-Warnungen der Stadt. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Die ersten, die einen auf dieser Einfallschneise regelrecht anspringen, sind der Oberbürgermeister, der Bischof, der Feuerwehrchef, die Superintendentin und Trainer-Legende Otto Rehhagel. Auf großflächigen Plakaten flehen sie „Bitte nehmen Sie Rücksicht aufeinander!“ oder beschwören „Wir! Zusammen gegen das Virus“. Bekannte Botschaften, die nicht zu übersehen sind.

Die Rentnerin sagt: „Mir fehlt das Banksitzen im Hof mit meiner Freundin“

Karin Gehrmann dreht mit ihrer Mischlingshündin Mimi (8) eine Runde um den Block. Der Gehweg auf der Gladbecker ist schmutzig, am Straßenbaum liegt ein grauer Müllsack, an der Ecke Sperrmüll. Macht Corona die Stadt dreckiger? „Nein, das sieht hier immer so aus“, sagt die 69-Jährige mit einem gequälten Lächeln.

Die gebürtige Essenerin ist ohne Mundschutz unterwegs, Angst vor der Epidemie habe sie nicht. „Mein Arzt hat mir einen Mundschutz gegeben, den trage ich beim Einkaufen.“ Ihre Stimmung in Zeiten von Corona? Karin Gehrmann antwortet spontan mit einer Handbewegung: Der Daumen geht hoch, dann wieder runter. „Mir fehlt das Banksitzen mit meiner Freundin bei uns auf dem Hof“, sagt sie. Corona macht einsam.

Die Rentnerin Karin Gehrmann geht mir ihrer Mimi Gassi. Auf Mundschutz verzichtet sie dabei. Angst vor Corona hat sie nicht. Aber sie vermisst das „Banksitzen“ mit ihrer Freundin. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nach bald drei Wochen scheint sich Essen langsam an das Ungewohnte zu gewöhnen. Die Leute halten respektvoll Abstand, die Dauer-Warn-Beschallung zeigt Wirkung. Die Schlange vor dem dem „Türpa“-Supermarkt ist lang, Ibrahim (17), die Aushilfe, trägt Latexhandschuhe und desinfiziert jeden Einkaufswagen, ehe er in die Hand des nächsten Kunden geht. Ein Hygiene-Service, der gut ankommt.

Der Apotheker spürt bei älteren Kunden zweierlei - ihre Ängstlichkeit und Einsamkeit

Altenessen-Süd ist ein Quartier, das sich gegen den Abstieg stemmt. Die alteingesessene Kaiser-Wilhelm-Apotheke an der Kreuzung hat alle Stürme überstanden, die in den letzten 100 Jahren übers Land gefegt sind, auch Weltkriege, Inflation und Diktatur. Vor kurzem ist das Geschäft komplett neu eingerichtet worden, es glänzt. Und die Vorkehrungen wegen Corona sind perfekt: Das Personal trägt Mundschutz und steht hinter der Spuckscheibe aus Plexiglas, davor die Diskretionszone. Gut läuft zurzeit ein aktuelles Eigenprodukt: das Desinfektionsmittel aus reinem Ethanol im Fläschchen für 6,40 Euro.

Apotheker Axel Schifferdecker bedient in der Kaiser-Wilhelm-Apotheke mit Mundschutz und hinter der Spuckscheibe. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Axel Schifferdecker, ein Apotheker mit Jahrzehnten Berufserfahrung, kennt sich nicht nur aus mit Tabletten und Salben. Er schaut auch in die Seelen seiner Kunden, weiß wo der Schuh drückt. „Die Älteren sind spürbar verängstigt“, sagt er. Zwar biete die Apotheke einen Außer-Haus-Service an („Sie bestellen, wir liefern“), aber den Leuten fehle die lockere Plauderei über die Ladentheke hinweg. „Die Leute sind isoliert“, sagt Schifferdecker. Wer aus der Apotheke tritt, sieht ein amtliches Warn-Plakat „Bitte bleiben Sie zu Hause.“ Und gleich dahinter wieder der Feuerwehrchef Thomas Lembeck. Und Otto Rehhagel. Und Marion Greve.

Der Shell-Chef am Strich sagt: „Die Davidoff Golden Slim ist plötzlich ein Ladenhüter“

Am Straßenstrich stehen vor jedem der zehn leicht ranzigen Wohnwagen zwei Plastikstühle. Seit Wochen hat auf dem weiten Gelände keine Sex-Arbeiterin mehr ihre Dienste - hier Autonummer genannt - angeboten. Der Platz ist verweist.

Der Straßenstrich ist seit Wochen verwaist. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

„Ohne Corona wäre hier Samstag Mittag richtig Betrieb“, sagt Oliver Rybak. Der Mann muss es wissen, er ist Leiter der Shell-Station direkt neben dem Strich. Sie ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr geöffnet und wird von den Frauen vom Strich genauso häufig besucht wird wie von hungrigen Freiern.

Mit Verhängung der Corona-Kontaktverbote seien die Umsätze im Shop schlagartig - von einem Tag auf den anderen - in den Keller gegangen. Der Backshop haben zeitweise sogar null Umsatz gemacht. Was ebenfalls auffällt: Bestimmte Zigarettenmarken, sonst Bestseller, seien jetzt Ladenhüter. „Die Davidoff Golden Slim ist normalerweise die beliebteste, jetzt kauft sie niemand“, sagt Rybak.

Hin und wieder tauche trotz des Verbotes ein „Lude“ mit seinen Frauen an der Gladbecker Straße auf. Wer anschaffe, um davon die Drogensucht zu finanzieren, habe wohl keine andere Wahl, mutmaßen die Männer von der Tanke. „Die eine oder andere hat schon ein Verwarnungsgeld gekriegt“, sagt der Stationsleiter. Aber das seien Ausnahmen. Auch an diesem extremen Ort gilt: Der Lockdown funktioniert im Großen und Ganzen.

Die Kurve sinkt, aber Corona hat auch in Essen viele wärmende Lagerfeuer erstickt

Die Drei von der Shell-Tankstelle: (v. li.) Oliver Rybak, George Tsompanidis und Marc-André Meyer registrieren sinkende Umsätze, seitdem der Straßenstrich dicht ist. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Die Gewöhnung ans Ungewohnte - wie weit mag das gehen? Der politische Zank um Ladenöffnung und Schulhygiene, um Kurzarbeitergeld und Corona-Hilfen, das ist die eine Seite von Covid-19. Das andere ist der massive Eingriff ins Private, in die persönliche Freiheit. Silberne und Goldene Hochzeiten werden verschoben, ebenso runde Geburtstagsfeiern und richtige Hochzeiten, langersehnte Familientreffen und die gemütliche Runde am Stammtisch und im Verein. Die Kurve sinkt, aber auch in Essen hat Corona viele wärmende Lagerfeuer erstickt.

Ortswechsel. Raus ins Grüne. Davon gibt’s im Krupp-Park, an der Rheinischen Bahn und am Niederfeldsee satt und genug. Auch hier haben sie laminierte Hinweise mit Kabel an die Laternenmasten geheftet. „Essen bleibt gesund“ ist darauf zu lesen. Die Kanzlerin hat es in ihrer TV-Ansprache ans Volk schon eindringlich deutlich gemacht, Thomas Kufen ebenfalls, aber bitte, hier noch einmal alles schriftlich: Nies- und Hustenetikette einhalten! Körperkontakt unterlassen, Abstand halten, Kontaktsperre berücksichtigen (max. 2 Personen).

Sauberes Altendorf: Johannes Hüttemann sammelt mit seinen Mitstreitern auch in der Corona-Krise Müll ein, den andere achtlos in die Landschaft werfen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Schon seit acht Jahren ziehen Johannes Hüttemann und seine Mitstreiter („Altendorfs Bürger engagieren sich“) Samstag für Samstag mit Zange und Müllsack los, um den Stadtteil sauber zu halten. „Heute haben wir 350 bis 400 Liter geschafft.“

Die Putz-Tour des Ehrenamts-Trupps führt durch den Krupp-Park, vorbei am Berthold-Beitz-Boulevard bis hin zum Jahnplatz und dem Sportplatz der Ballfreunde Borbeck. „Seit Corona gibt es mehr Müll“, findet Hüttemann. Seine Erklärung: Wenn die Leute nicht wegfahren können, gehen sie eben in die Parks.

Dass die Leute dann leere Pizzaschachteln neben halbvolle Abfallkörbe werfen, ärgert ihn genauso wie jene, die in diesen schwierigen Zeiten in Zehner-Gruppen durchs Viertel spazieren.

Der junge Fußballer vermisst die Mannschaftskameraden, die Studentin ihre Freundinnen

Die grüne Lunge in Altendorf zieht an diesem Samstag viele Spaziergänger und Radfahrer, Junge und Alte, an. Die Stimmung ist friedlich. Leon Lieske (20) und seine Freundin Leonie Enkelmann (20) unternehmen einen ausgiebigen Spaziergang gegen den Corona-Blues. Raus an die frische Luft, den Kopf frei kriegen.

Der Groß- und Außenhandelskaufmann spielt in der ersten Mannschaft von VfL Frohnhausen in der Landesliga. „Seit sieben Spieltagen ruht der Ball“, sagt der Innenverteidiger. Was zunehmend auf seine Stimmung drücke: „Dass man die Mannschaftskameraden nicht mehr sieht.“

Die Rentnerin mit dem Hund, der Apotheker, der junge Fußballer – sie alle sprechen davon, dass Corona zunehmend einsam macht. Auch Leonie Engelmann, die Studentin, sagt: „Ich will meine Freundinnen endlich wiedersehen.“