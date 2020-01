Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Müll wird jetzt an zentraler Stelle gesammelt

Neben dem Neubau am Meckenstocker Weg gibt es im Umfeld eine weitere Großbaustelle. Die Stadtwerke erneuern im Wolfsbachtal ihre Kanäle. In diesem Zusammenhang ist derzeit die Müllentsorgung für einige Anwohner ein Problem.

Bis Dezember 2019 sei der Müll normal an den Häusern abgeholt worden. Jetzt müssen die Anwohner ihre Abfälle in zentrale Sammelbehälter werfen oder ihre grauen Mülltonnen zu dem zentralen Platz rollen, bestätigt Bettina Hellenkamp, Sprecherin der Entsorgungsbetriebe Essen (EBE). Das sei eine gängige Lösung bei Baustellen.

Die Behälter würden an der Stelle deponiert, bis zu der die Zufahrt mit den Müllfahrzeugen möglich sei. Im Dezember sei der Zaun an der Stadtwerke-Baustelle offenbar versetzt und fixiert worden, so dass er nicht mehr versetzt werden könne. Müllfahrzeuge könnten dort jetzt nicht mehr wenden. Rückwärts fahren sei keine Option, so Bettina Hellenkamp. Die Anwohner sollen noch durch Handzettel informiert werden, dass der Müll an zentraler Stelle gesammelt werde.

Laut Dirk Pomplun, Sprecher der Stadtwerke, habe man das Baufeld eigentlich so eingerichtet, dass die Abholung der Mülltonnen kein Problem sei. Allerdings stünden wohl nach Aussage der Mitarbeiter vor Ort häufiger Handwerkerfahrzeuge oder Autos von Anwohnern dort im Halteverbot vor dem Bauzaun, so dass die EBE-Fahrzeuge dort nicht wenden könnten.