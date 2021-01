Dichter Rauch in Essen-Haarzopf: Kellerbrand gelöscht

Essen. Die Feuerwehr löschte einen Brand im Keller eines Einfamilienhauses an der Straße Am Pothstück. Verletzte wurde niemand. Ursache ist unklar.

Ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus an der Straße Am Pothstück in Essen-Haarzopf hat am Mittwoch gegen 11.30 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt.

Wie deren Sprecher Mike Filzen berichtete, wurde niemand verletzt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Das Feuer war schnell gelöscht.

Was im Keller der Doppelhaushälfte in Brand geriet und was die Ursache war, ist noch unklar.

