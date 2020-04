Die Große Tummelwiese - wo die Gruga jung und offen ist

Essen. Die Gegend um die Große Tummelwiese in der Essener Gruga atmet den Geist der 1960er Jahre, als der Park im Rahmen der Bundesgartenschau verdoppelt wurde. Gefährdet ist der potenziell elegante weiße Pavillon, das letzte Bau-Relikt dieser Zeit in der Gruga.

Die Gruga entstand nicht in einem Rutsch, vielmehr hat sie mehrere Generationen von Park-Architekten erlebt, die ihre jeweilige Handschrift und die herrschenden Moden einbrachten. Besonders schön sieht man dies in einem Teil der Gruga, der von Gelegenheitsbesuchern manchmal unterschätzt und jedenfalls oft links liegen gelassen wird: der so genannten „Großen Tummelwiese“. Der Parkabschnitt zwischen Grugabad, Rollschuhbahn und dem Großen Teich atmet noch heute den Geist der 1960er Jahre, der baulich sicherlich manches Fragwürdige hervorgebracht hat, aber eben geprägt war vom Willen zur Großzügigkeit, vom Überwinden auch geistiger Enge.

Als Essen sich für die Bundesgartenschau 1965 daran machte, die Fläche der Gruga nahezu zu verdoppeln, war das immerhin das bis dahin größte Bauvorhaben, das die Stadtverwaltung je in Angriff genommen hatte. Die oftmals kleinteilige botanische Beschaulichkeit des alten Parkteils sollte bewusst ergänzt werden mit Anlagen, die aktive Erholung ermöglichten.

Abriss wurde mehrfach diskutiert - und erstmal verworfen

Es entstand das gigantische Grugabad und eben die Tummelwiese mit ihrer eher sparsamen, die Wiese begrenzenden Baumbepflanzung. In der Nähe entstanden große Spielplätze mit inzwischen zugeschütteten Gondel-Teichen und Schwimmbecken für Kinder - und ein merkwürdiges Lesehaus, das als letztes kleines Relikt der eleganten Bauten der 1960er-Jahre-Gruga erhalten geblieben ist.

Tummelwiese in der Gruga Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Kerstin Kokoska WAZ/FotoPool

Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Kerstin Kokoska WAZ/FotoPool

Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Kerstin Kokoska WAZ/FotoPool

Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Kerstin Kokoska WAZ/FotoPool

Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Kerstin Kokoska WAZ/FotoPool

Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Kerstin Kokoska WAZ/FotoPool

Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Kerstin Kokoska WAZ/FotoPool

Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Olaf Fuhrmann / WAZ FotoPooll

Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Kerstin Kokoska WAZ/FotoPool

Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Kerstin Kokoska WAZ/FotoPool

Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Kerstin Kokoska WAZ/FotoPool

Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Kerstin Kokoska WAZ/FotoPool

Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Kerstin Kokoska WAZ/FotoPool

Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Kerstin Kokoska WAZ/FotoPool

Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Kerstin Kokoska WAZ/FotoPool

Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Olaf Fuhrmann / WAZ FotoPool

Tummelwiese in der Gruga Impressionen rund um die Tummelwiese in der Essener Gruga. Foto: Ulrich von Born/ WAZ FotoPool

Seit langem überlegt die Gruga-Verwaltung, was sie mit dem weißen Glas-Pavillon anstellen könnte, der seit langem leersteht und in schlechtem Zustand ist. Ein Abriss wurde mehrfach diskutiert. „Wenn man ganz vernünftig darüber nachdenkt, dann kommt schnell dieser Gedanke auf, aber wir konnten uns dazu bislang nicht durchringen“, sagt Gruga-Sprecher Eckhard Spengler. Problem: Das Glas-Haus ist zeittypisch miserabel isoliert, ist im Winter kalt, im Sommer dafür unerträglich heiß. „Es hängen aber doch einige Emotionen dran, schließlich ist es das letzte Gebäude aus der Erbauungszeit der Parkerweiterung“, sagt Spengler.

Vielleicht bringt ja die Zeit eine Lösung, und wenn die Leserinnen und Leser dieser Serie eine Idee haben, dann bitte eine Mail an f.stenglein@waz.de schreiben, ich leite sie gern an die Gruga weiter.

Im Grugapark lässt sich an vielen Stellen durchatmen, an der Großen Tummelwiese aber ganz besonders, schon weil es hier weit und licht ist und selten überfüllt. Aber das bleibt bitte unter uns...

Gruga - früher und heute Gruga - früher und heute April 1965: Bundespräsident Heinrich Lübke eröffnet die Bundesgartenschau in Essen. Auf der Rückseite des Bildes steht folgender Vermerk: "Bundespräsident Dr. Heinrich Lübke bewundert hier die Blütenpracht in Halle 4. Links neben ihm Ministerpräsident Dr. Meyers, rechts Gartenbaudirektor Klausch und OB Nieswandt." Foto: Marga Kingler-Busshoff

Gruga - früher und heute Die Bundesgartenschau im Oktober 1965.

Gruga - früher und heute Historisches Foto aus dem Grugapark. Foto: Marga Kingler-Busshoff

Gruga - früher und heute Frühjahr 1981 im Grugapark. Foto: Franz Strauch

Gruga - früher und heute Seehunde bei der Fütterung im Grugapark. Das Foto ist am 9. März 1983 entstanden. Foto: WAZ

Gruga - früher und heute Die Krokodile im Terrarium.

Gruga - früher und heute Die Krokodile im Terrarium. Foto: Hans Nolte

Gruga - früher und heute Kronenkraniche im Grugapark. Foto: Marga Kingler-Busshoff

Gruga - früher und heute Im Alpinum im Grugapark wachsen Pflanzen der alpinen Welt. Foto: Marga Kingler-Busshoff

Gruga - früher und heute Das Alpinum im Grugapark. Foto: Marga Kingler-Busshoff

Gruga - früher und heute Alte und junge Besucher genießen den Frühling im Grugapark. Foto: Marga Kingler-Busshoff

Gruga - früher und heute Juli 1985: Ein Ehepaar genießt den Sommer im Grugapark. Die Zeitung titelte damals: "Raus in die Sonne - sie ist ja so gesund". Foto: Jochen Tack

Gruga - früher und heute Auf Tuchfühlung mit dem tierischen Nachwuchs. Dieses Foto ist im Mai 1986 entstanden. Foto: Marga Kingler-Busshoff

Gruga - früher und heute Sommer 1986 im Grugapark. Foto: WAZ

Gruga - früher und heute Der Ursprung der Gruga liegt in den 1920er Jahren. 1938 fand dort die Reichsgartenschau statt, 1965 die Bundesgartenschau. Foto: Marga Kingler-Busshoff

Gruga - früher und heute Kinder spielen auf den Parkbänken vor dem Großen Blumenhof. Foto: Hans Blossey

Gruga - früher und heute Besucher im Grugapark. Foto: Franz Strauch

Gruga - früher und heute Die Skulptur Knife Edge von Henry Moore steht im Grugapark. Im Hintergrund sind die Pferde von Philipp Harth zu sehen. Foto: Marga Kingler-Busshoff

Gruga - früher und heute Die Pferde von Philipp Harth. Im Hintergrund ist der Grugaturm zu sehen. Foto: Marga Kingler-Busshoff

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga hat eine bewegte Vergangenheit - im Dritten Reich war sie mit Nazi-Flaggen geschmückt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört, anschließend wieder aufgebaut und zu einer der Freizeitoasen im Ruhrgebiet - samt vieler Attraktionen.

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Kerstin Kokoska/WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Ulrich von Born/ WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Kerstin Kokoska/WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Hans Blossey

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Hans Blossey

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Hans Blossey

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Ulrich von Born/ WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Ulrich von Born/ WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Florian Kernwein/WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Ulrich von Born/ WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Klaus Micke / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Ulrich von Born/ WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Ulrich von Born/ WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Jörg Schimmel / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Jörg Schimmel / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Jörg Schimmel / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Jörg Schimmel / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Klaus Micke / WAZ FotoPoo

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Meike Allekotte/WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Meike Allekotte/WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Meike Allekotte/WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Meike Allekotte/WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Klaus Micke / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Klaus Micke / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Klaus Micke / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Ulrich von Born/ WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Klaus Micke / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Oliver Müller / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Oliver Müller / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Oliver Müller / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Oliver Müller / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Ralf Rottmann / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Ralf Rottmann / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Ralf Rottmann / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Ulrich von Born/ WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Dinah Büssow/WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Dinah Büssow/WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Ralf Rottmann / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Ralf Rottmann / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Ralf Rottmann / WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Kerstin Kokoska/WAZ FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Alexandra Umbach / Waz FotoPool

Gruga - früher und heute Die Gruga (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) umfasst eine Fläche von rund 65 Hektar. Jährlich besuchen tausende Besucher die Gruga. Foto: Alexandra Umbach / Waz FotoPool

Mustergärten in der Gruga Mustergärten in der Gruga Das Romanische Haus steht am Rande der Mustergärten in der Essener Gruga. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Erbaut wurde das Haus im 12. Jahrhundert. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Von dem historischen Wohnturm ist nur noch die Nordwand erhalten. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Gefunden wurde der Wohnturm 1965 bei Erweiterungsarbeiten für die Bundesgartenschau. Damals war er stark mit Pflanzen überrankt. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Der fehlende Südteil wurde in den 1960er Jahren ergänzt. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Das Romanische Haus ist das älteste Gebäude im Essener Stadteil Rüttenscheid. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Der Turm diente offenbar als Dienstmannsitz der Herren von Rüttenscheid im Bereich der Abtei Werden. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Das Romanische Haus ist nur auf Nachfrage oder im Rahmen einer der vielen Seminare, die dort stattfinden, zu besichtigen. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Die Gruga vermietet die Räumlichkeiten auch für Veranstaltungen. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen vom Romanischen Haus in der Gruga in Essen. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen vom Romanischen Haus in der Gruga in Essen. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen vom Romanischen Haus in der Gruga in Essen. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Olaf Fuhrmann / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Arnold Rennemeyer / WAZ FotoPool

Mustergärten in der Gruga Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Arnold Rennemeyer / WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Herbstliche Gruga Herbstliche Impressionen aus dem Grugapark. Foto: WAZ FotoPool

Alle Folgen der WAZ-Serie "Essen entdecken - 100 besondere Orte" finden Sie auf unserer Spezialseite zur Serie.