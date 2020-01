Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Schulanmeldungen finden im Februar statt

Die Anmeldungen für die fünfte Klasse finden am 17. und 18. Februar an der Straße Termeerhöfe 30a in Katernberg statt - jeweils von 9-12 Uhr.

Derzeit umfasst die Schule 300 Schüler, 29 Lehrer und fünf Sozialarbeiter. Die pädagogischen Schwerpunkte liegen vor allem in der Berufsorientierung und im sozialen Lernen.