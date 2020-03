E-Scooter in Essen: Anbieter Circ zieht sich zurück

Essen. „Circ“ kam mit seinen orangenen Rollern als dritter Anbieter von E-Scootern nach Essen. Jetzt zieht sich „Circ“ zurück, will aber zurückkehren.

In Essen gibt es ab sofort nur noch zwei statt drei Anbieter von E-Scootern. Der Anbieter „Circ“, der seine orangefarbene Roller im November 2019 im Essener Stadtgebiet aufstellte, zieht sich aus Essen zurück. Das bestätigte ein Sprecher des Berliner Unternehmens am Freitag. Vorher war bekannt geworden, dass „Circ“ auch in den Städten Bochum und Herne sein Angebot einstellt.

Mehrere hundert Elektroroller

„Circ“ hatte mehrere hundert Elektroroller in Essen aufgestellt – und kam im November 2019 als dritter Anbieter relativ spät auf den Essener Markt. Damals hieß, das Winterwetter sei kein Hindernis. Dass „Circ“ sich jetzt aus Essen zurückzieht, hat aber wohl einen anderen Grund: Die Firma ist im Januar 2020 vom amerikanischen Anbieter „Bird“ übernommen worden.

Anbieter will zurückkehren

Es ist davon auszugehen, dass der Rückzug nur vorübergehend ist. Der Anbieter „Bird“ habe nach Angaben eines Stadt-Spechers Interesse, das Angebot in Essen zu erneuern. Auch ein „Circ“-Sprecher teilte mit, dass man schon bald „zurück sein“ wolle.