Ehrenamt in Essen: Ruhrhalbinsel sucht ihre stillen Helfer

Sie ermöglichen die Buchausleihe, stehen Trauernden zur Seite oder stellen Bücherbasare für den guten Zweck auf die Beine – und dabei eint Ehrenamtliche vor allem eines: Sie engagieren sich und investieren ihre Zeit, um anderen zu helfen. Genau solche Helfer sucht die Bürgerschaft Kupferdreh derzeit auf der Ruhrhalbinsel, um ihre Josef-Götte-Medaille zu verleihen. Alle Bürger sind aufgerufen, Vorschläge zu machen.

Die Josef-Götte-Bürgermedaille wurde 2018 an die Ehrenamtlichen des Kupferdreher Medien-Treffs verliehen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Für einen Augenblick wird bei der Verleihung dann ein Helfer auf der Bühne stehen, der sonst eher im Verborgenen wirkt. Denn es geht den Mitgliedern der Bürgerschaft darum, genau diese Nachbarn zu finden, die im Alltag ohne viel darüber zu sprechen, einfach handeln und so für andere zu stillen Helden werden.

Gesucht wird jemand, der eher im Verborgenen handelt

Daher lautet der Aufruf erneut: „Kennen Sie einen Menschen, der sich engagiert – einfach so? Von Mensch zu Mensch? Jemanden, der sich nicht in den Vordergrund stellt, sondern eher im Verborgenen handelt? Der das Leben auf der Ruhrhalbinsel ein wenig besser macht?“

Seit 1990 wird dafür die Medaille vergeben, an einzelne, Gruppen oder Vereine und gern auch an die junge Generation: „Besonderes Interesse soll hier den jungen Menschen gelten, die soziales Engagement zeigen“, erklären die Initiatoren.

Besonderer Umgang mit den Mitmenschen

Essen Vorschläge an die Bürgerschaft Kupferdreh Verliehen wird die Josef-Götte-Medaille von der Bürgerschaft Kupferdreh. Eine Jury unter dem Vorsitz von Wolfgang Rüskamp wird aus den eingesandten Vorschlägen einen Preisträger ermitteln. Die Verleihungszeremonie findet im Rahmen des Jahresempfangs der Bürgerschaft Kupferdreh statt. Die Bürgerschaft freut sich auf zahlreiche Vorschläge bis zum 15. Februar, die entweder formlos per Post gesendet werden können: Bürgerschaft Kupferdreh, Postfach 150134, 45134 Essen oder per E-Mail an .

Wichtig sei der Bürgerschaft vor allem, dass die Kandidaten einen besonderen Umgang mit ihren Mitmenschen zeigten. Weitere Voraussetzung: Das soziale Engagement sollte in der Umgebung stattfinden und über die sonstige, berufliche Tätigkeit hinausgehen.

2019 erhielten Mitglieder des Sozialen Netzwerks Burgaltendorf die Medaille von der Kupferdreher Bürgerschaft. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die Medaille erhielt bereits etwa der Hausmeister einer Grundschule, der sich Sorgen, Nöten und Wünschen der Mädchen und Jungen selbst dann widmete, wenn er längst Feierabend hatte. Im Vorjahr gab es die Wertschätzung für die Mitglieder des „Sozialen Netzwerkes Burgaltendorf“, die bei Bedarf für andere da sind: Ob es nun darum geht, ein Regal anzuschrauben oder zuzuhören, wenn ein Angehöriger gestorben ist. Rund 160 Ehrenamtliche stehen bereit, um Gesellschaft beim Spaziergang zu leisten oder bei Bedarf Kinder zu betreuen.

Ehrenamtliche Bibliothekarinnen organisieren kostenlose Buchausleihe

In Kupferdreh wiederum ermöglichen neun ehrenamtliche Bibliothekarinnen knapp 9000 Ausleihen: Für die Nutzer ist die Ausleihe im Medien-Treff kostenlos, der Einsatz der Frauen unbezahlbar. Und der bedeutet immerhin 2000 Ehrenamts-Stunden im Jahr. Auch sie sind Trägerinnen der Josef-Götte-Medaille, da sie in dieser Zeit nicht nur Medien einsortieren und verleihen, sondern neben Vorleseangeboten ebenso ein offenes Ohr für Senioren wie Kinder bereit halten – seit Jahren schon bieten sie so auch einen Treffpunkt im Stadtteil.

Ebenfalls ausgezeichnet: Ellen Menne organisiert seit fast drei Jahrzehnten den Bücherbasar in Überruhr, dessen Erlös krebskranke Kinder unterstützt. Foto: Foto / Kerstin Kokoska

Seit 27 Jahren sammelt Ellen Menne aus Überruhr Bücher, stapelt sie im Keller des Gemeindesaals Überruhr, um sie dann zum Bücherbasar wieder hoch zu schleppen, zu sortieren und auf den langen Tapeziertischen aufzustellen. Der einzige Grund für diesen enormen Einsatz: Geld für die Elterninitiative krebskranker Kinder zu spenden. 150 DM waren es beim ersten Basar, inzwischen hat Ellen Menne nicht nur zahlreiche Unterstützerinnen gefunden, sondern insgesamt 50.000 Euro an den Holsterhauser Verein übergeben können.

Ehrenamtliche stecken viel Herzblut in ihre Einsätze

Der Bücherbasar bedeutet für die Überruhrerin nicht nur viel Organisation, sondern noch mehr Herzblut. Dabei ist der Verkauf längst nicht alles, was sie für andere tut: In den 1980ern packte sei an, als Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien in Überruhr ankamen, in der Gemeinde übernimmt sie Ehrenämter und auf dem Wochenmarkt in Kupferdreh den Misereor-Stand. Ruhig sitzen zu bleiben, das sei nicht ihr Ding, hat sie dazu erklärt und für ihren unermüdlichen Einsatz die Medaille bereits bekommen.