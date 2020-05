Tiere Eichhörnchen und Eule beschäftigen Einsatzkräfte in Essen

Essen. Im Einkaufszentrum Limbecker Platz hatte sich ein Eichhörnchen in einem Kunststoff-Baum verirrt. Eine verletzte Eule beschäftige die Bundespolizei.

Der Verein „Tierrettung e.V.“ hat am Samstag ein Eichhörnchen aus dem Einkaufszentrum Limbecker Platz befreit. Das berichten Mitglieder des Vereins. Das Tier hatte sich offenbar in einem der Kunststoff-Bäume im Limbecker Platz verirrt. Die Einsatzkräfte des Vereins rückten mit großem Gerät an, um das Tier zu fangen.

Eule saß verletzt im Gleisbett

Die Bundespolizei meldet außerdem den Fang einer Eule, die am Samstag an Gleis 7 am Hauptbahnhof mitten im Gleisbett saß. Das Tier war offenkundig verletzt. Die Feuerwehr barg das Tier und überbrachte es einem Tierarzt. Das Gleis musste kurzzeitig gesperrt werden.