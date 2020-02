Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Kinderparadies

Am 6. September 1988 wurde der Spielplatz am Brosweg übergeben. Die Spielplatzinitiative hatte zuvor an die 4000 Arbeitsstunden in die Anlage investiert und rund 1400 Pflanzen gesetzt.

Das beliebte Sommerfest steigt dort am Samstag, 22. August. Der Kinderschutzbund kommt mit Spielmobil, Hüpfburg und Kinderschminken. Dazu verwöhnen Kuchenstand, Grillstand und Getränke.