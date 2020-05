EMG bietet erneut günstiges Übernachten in der eigenen Stadt

Essen. EMG wiederholt die Aktion, Essener Bürgern zu Vorzugspreisen das Übernachten in Essener Hotels zu ermöglichen. Vom 5. bis 15. Juni ist es soweit.

Einfach mal als Essener günstig in einem Essener Hotel übernachten - die Essen Marketing GmbH bietet diese Aktion auch 2020 an, und diesmal ist sie wegen der Corona-Krise vielleicht hilfreicher denn je. Vom 5. bis zum 15. Juni stellen 18 Hotels eine begrenze Anzahl Zimmer nur für Essenerinnen und Essener zur Verfügung. Pro Stern und Person werden 10 Euro fällig – im Schlosshotel Hugenpoet, als 5-Sterne Superior Hotel (Superior-Status kostet 5 Euro mehr), macht das dann 110 Euro für zwei Personen.

Ein wenig Urlaubsflair, auch ohne echten Urlaub - 18 Hotels machen mit

Auch für EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff ist das Angebot vor allem eine schöne Abwechslung vom Alltag: „Für viele Essener fällt der Urlaub in der Ferne in diesem Jahr leider aus. Eine Nacht im Hotel mit all seinen Annehmlichkeiten zu verbringen, sorgt da zumindest für ein wenig Urlaubsflair.“ Die Geno Bank Essensponsert die Aktion, für Vorstandschef Heinz-Georg Anschott war vor allem die Unterstützung der durch die Corona-Krise stark gebeutelte Hotellerie ein wichtiger Beweggrund.

Bei Essen.Hotel.Heimat machen in diesem Jahr insgesamt 18 Hotels mit. Zimmer können ab sofort unter www.visitessen.de gebucht werden. Die Sonderkonditionen gelten solange der Vorrat reicht. Teilnehmende Hotels: Essener Hof, Essential by Dorint, GHotel, Hotel Bredeney, Hotel Maximilians, Intercityhotel, Mintrops Land Hotel Burgaltendorf, Mintrops Stadt Hotel Margarethenhöhe, Motel One, Parkhaus Hügel, Premier Inn, Ringhotel Art Hotel Körschen, Sengelmannshof, Sheraton Hotel, Waldhaus Langenbrahm, Webers im Ruhrturm, Welcome Hotel, Schlosshotel Hugenpoet.