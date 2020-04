Essen: 43-Jähriger erleidet Rauchvergiftung bei Kellerbrand

Essen. Bei einem Kellerbrand in Borbeck rettete die Feuerwehr drei Hausbewohner. Einer davon musste in eine Klinik eingeliefert werden, Kripo ermittelt,

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagabend ein Feuer in einem dreieinhalbgeschossigen Wohnhaus in Essen-Borbeck ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete drei Bewohner, ein 43-Jähriger wurde mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus transportiert.

Wie Behördensprecher Mike Filzen am Dienstag berichtete, war gegen 23 Uhr Altmaterial in einem Keller an der Schmale Straße in Brand geraten. Der Brandrauch zog in den Treppenraum, der deshalb als Rettungsweg nicht mehr zu nutzen war. Die Feuerwehr rettete die drei Personen mittels Drehleiter aus verschiedenen Geschossen.

Die Polizei Essen hat die Ermittlungen übernommen

Die nicht verletzten Hausbewohner konnten nach Beendigung der Löscharbeiten und abschließender Belüftung wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. In den frühen Morgenstunden erfolgte eine Brandnachschau.

Da die Brandursache unklar blieb, hat die Polizei die Ermittlungen übernommen. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck vor Ort.