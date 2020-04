Essen: 78-Jähriger kracht mit Mercedes in Linienbus

Essen. Ein 78-Jähriger ist am Donnerstagmorgen mit einem Mercedes in einen haltenden Linienbus gekracht. Drei Menschen wurden verletzt.

Bei einem Zusammenprall zwischen einem Linienbus der Ruhrbahn und einem Mercedes auf der Frillendorfer Straße in Essen sind am Donnerstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Der Fahrer des Mercedes, ein 78-Jähriger, kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtete, wurde die Frillendorfer Straße/Höhe Ernestinenstraße kurz nach dem Unfall geggen 10 Uhr in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Die Sperrung dauerte bis nach 12 Uhr, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Zur Unfallursache gab es am Donnerstag noch keine Angaben, hieß es bei der Polizei. Der Bus hatte an einer Haltestelle gestoppt, als der Mercedes in das Heck des Linienbusses krachte. Bei dem Unfall wurde der Busfahrer und ein Fahrgast leicht verletzt, hieß es bei der Polizei. (dae)