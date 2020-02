Essen: Aktion gegen das Komasaufen bei Jugendlichen

Essen. Trinken bis zum Exzess: In Essen werden 120 Jugendliche jährlich wegen einer Alkoholvergiftung behandelt. Die DAK startet eine Schulkampagne.

An durchschnittlich etwa jedem dritten Tag wird in Essen ein Jugendlicher ins Krankenhaus eingeliefert, weil er Alkohol bis zum Exzess getrunken hat. Das Komasaufen unter jungen Leuten macht Experten zu schaffen. Aus diesem Grund startet nun eine Aufklärungskampagne.

„Bunt statt blau“ heißt die Aktion der Krankenkasse DAK Gesundheit. Alexander Löhr, Leiter des Teams Kundenberatung bei der DAK in Essen, sagt: „Eine regionale Alkoholprävention ohne erhobenen Zeigefinger ist unverzichtbar, um Kindern und Jugendlichen die Gefahren von Alkoholmissbrauch aufzuzeigen.“

Einige Komasäufer in Essen sind jünger als 15 Jahre

Ein Blick auf die Statistik der Essener Krankenhäuser zeigt, dass zuletzt im Durchschnitt über 120 Kinder und Jugendliche pro Jahr in der Klinik behandelt werden mussten, weil sie sich eine Alkoholvergiftung zugezogen hatten. Die Statistik bezieht sich auf Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren.

In den meisten Fällen handelt es demnach um ältere Jugendliche, die sich in einen manchmal lebensgefährlichen Rausch trinken. Aber es gibt auch Betroffene im Kindesalter. Im Jahr 2017 beispielsweise waren neun Komasäufer in Essen jünger als 15 Jahre.

Einsendeschluss für die Bilder der Schüler ist der 31. März

Bei der Kampagne „Bunt statt blau“ sucht die Krankenkasse die besten Plakate gegen das Rauschtrinken. Weiterführende Schulen sind aufgerufen, sich zu beteiligen, das Thema Alkoholmissbrauch im Unterricht zu behandeln und ihre Schülerinnen und Schüler Plakate gestalten zu lassen. Einsendeschluss ist der 31. März.

„So werden junge Künstler selbst zu Botschaftern gegen das Rauschtrinken. Das macht diese Präventionskampagne so besonders“, sagt Alexander Löhr. Die Aktion findet bundesweit statt, aber es gibt auch eine Landeswertung. Die besten Plakate werden mit Geldpreisen ausgezeichnet.

Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden sich unter: www.dak.de/buntstattblau