Essen: Alarm eines Baumarktes verrät mutmaßliche Einbrecher

Essen. Nach dem Hinweis eines Anwohners stellte die Polizei drei Männer in Frillendorf. Auf deren Konto gehen Einbrüche und Diebstähle. Kripo ermittelt.

Ein ausgelöster Alarm in einem Baumarkt in Essen-Frillendorf hat in der Nacht zum Sonntag drei mutmaßliche Einbrecher verscheucht. Ein wachsamer Anwohner brachte die Polizei aber auf die Spur der Bande.

Wie die Behörde berichtete, eilten gegen 2.45 Uhr mehrere Streifenwagen zur Langemarckstraße. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, machte der 29 Jahre alte Zeuge auf sich aufmerksam. Der hatte beobachtet, wie drei Verdächtige von dem Baumarktgelände flüchteten und sich in einem Gebüsch versteckten.

Dank des Hinweises konnten die Polizisten das Trio festnehmen. Die Männer hatten Handschuhe, Mützen und Taschenlampen dabei und schnell stellte sich heraus, dass sie der Polizei nicht unbekannt sind. Nach Aktenlage haben sie sich Einbrüche und Diebstähle auf die Fahne geschrieben. Im aktuellen Fall konnte ihnen allerdings keine Straftat nachgewiesen werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun weiter gegen die 21, 23 und 31 Jahre alten Männer.