Essen: An den Gesamtschulen fehlen mindestens 200 Plätze

Die Platznot an Essener Gesamtschulen bleibt auch im kommenden Schuljahr groß. Mindestens 200 Viertklässler konnten fürs nächste Jahr nicht an einer Gesamtschule angemeldet werden. Besonders beliebte Gesamtschulen wie Borbeck mussten fast 100 interessierte Kinder abweisen. Von insgesamt den 1274 Angemeldeten haben derzeit 1046 Schülerinnen und Schüler einen Platz, maximal 1080 sind nach Darstellung von Stadtsprecherin Jasmin Trilling eventuell möglich.

„Wir sind schon jetzt an unserer Kapazitätsgrenze, das führt regelmäßig zu Problemen“, berichtet Ulrike Pelikan, die Leiterin der Gesamtschule Holsterhausen und Sprecherin der Gesamtschul-Leiter in Essen. „Unsere maximal zulässige Klassengröße von 29 Kindern schöpfen wir überall aus.“ Besonders schwierig werde es dann im siebten Jahrgang – dann, wenn von den Gymnasien Schüler zu den Gesamtschulen stoßen, die die so genannte „Erprobungsstufe“ in Jahrgang fünf und sechs an den Gymnasien nicht schaffen.

Gesamtschule Nord will protestieren

„Das sind oft jene Schüler, die mir Kopfzerbrechen bereiten“, berichtet Wolfgang Erdmann, Leiter der Gesamtschule Nord in Vogelheim. „Die haben zwei Jahre gescheiterte Schullaufbahn in den Knochen. Es ist viel Arbeit, diese Jugendlichen wieder aufzurichten.“ Erdmann bildet mit 90 Anmeldungen fürs kommende Schuljahr diesmal das Schlusslicht bei den Gesamtschulen, „dabei leisten wir hervorragende Arbeit.“ Doch die Wertschätzung, die erforderlich sei, bleibe regelmäßig aus – auch deshalb hat sich die Schule dazu entschlossen, sich einer landesweiten Protestbewegung anzuschließen, die für die Belange von Brennpunktschulen kämpft. Am 3. März gibt es eine Veranstaltung der Schule auf dem Burgplatz in der Innenstadt.

Auch in diesem Jahr ist die Zahl der Anmeldungen bei den Gesamtschulen höchst unterschiedlich – zu den Gewinnern (220 Anmeldungen) zählt wieder die Frida-Levy-Gesamtschule in der Innenstadt. „Unsere zentrale Lage ist sicher ein Vorteil“, räumt Schulleiter Berthold Kuhl ein.

Denn am Gebäude kann’s nicht liegen, dass die Schule seit Jahren stark nachgefragt wird: Mehrfach wurde selbst in überregionalen Medien über den schlechten baulichen Zustand der Gebäude berichtet. Bis der versprochene Neubau auf dem benachbarten, ehemaligen VHS-Gelände kommt, wird noch eine Weile vergehen: Mitte des Jahres wird zunächst ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben.

Problem wird sich massiv verschärfen

Die Zahl steigender Schüler in den nächsten Jahren wird das Platzproblem so massiv verschärfen, dass den Beteiligten längst klar ist: Eine weitere, neue Gesamtschule, wie sie bis 2025 an der Erbslöhstraße in Altenessen-Süd entstehen soll, wird kaum ausreichen. Aktuelle Zahlen der Schulentwicklungsplanung legen mittelfristig die Neugründung jeweils zweier Real- und Gesamtschulen nahe. Dass unterdessen bei aller Raumnot ein Schulgebäude fast ungenutzt herumsteht, ist nur eine von vielen Kuriositäten in Essens Schullandschaft: Die ehemalige Gesamtschule Süd, die 2018 ihre letzten Abiturienten verabschiedete und derzeit teilweise als Ausweichgebäude des Nixdorf-Kollegs genutzt wird, wartet immer noch auf eine langfristige, neue Nutzung. Pläne, einen Teil der Erich-Kästner-Gesamtschule (Steele) dauerhaft in Stadtwald unterzubringen, scheiterten – die Fassade von „Süd“ ist nicht mehr in Ordnung.

Die Gesamtschulen machten bei den Anmeldungen fürs kommende Schuljahr wie immer den Auftakt. Sie haben mittlerweile die Anmeldungen untereinander so umverteilt, dass alle Gesamtschulen mit stabilen Zahlen und den räumlichen Kapazitäten entsprechend an den Start gehen. Dafür mussten Eltern extra Erst- und Zweitwunsch angeben. „Dauerhaft“, sagt Wolfgang Erdmann von der Gesamtschule Nord, „ist es für eine Schule aber nicht befriedigend, vor allem von jenen Schülern zu leben, die man zugewiesen bekommt.“

HIER ALLE ANMELDEZAHLEN FÜR DAS SCHULJAHR 2020/21 AUF EINEN BLICK

Gymnasien

Burggymnasium: 100

Helmholtz-Gymnasium: 99

Maria-Wächtler-Gymnasium: 145

Alfred-Krupp-Gymnasium: 81

Mädchengymnasium Borbeck: 66

Gymnasium Borbeck: 96

Leibniz-Gymnasium: 136

Gymnasium Nord-Ost: 110

Gymnasium an der Wolfskuhle: 98

Gymnasium Essen-Überruhr: 136

Grashof-Gymnasium: 132

Goethe-Gymnasium: 104

Gymnasium Essen-Werden: 162

Theodor-Heuss-Gymnasium: 132

Summe städtische Gymnasien: 1722

BMV-Gymnasium: 164

Mariengymnasium Werden: 108

Bischöfliches Gymnasium Stoppenberg: 84

Don-Bosco-Gymnasium: 94

Summe private Gymnasien: 450

Gesamtschulen (Zahlen vor der Umverteilung)

Frida-Levy-Gesamtschule: 220

Gesamtschule Bockmühle: 141

Gesamtschule Borbeck: 220

Gesamtschule Holsterhausen: 170

Gesamtschule Nord: 90

Gustav-Heinemann-Gesamtschule: 294

Erich-Kästner-Gesamtschule: 139

Summe Gesamtschulen: 1274

Realschulen

Theodor-Goldschmidt-Realschule: 57

Elsa-Brändström-Realschule: 121

Albert-Einstein-Realschule: 97

Realschule Kettwig: 50

Bertha-von-Suttner-Realschule: 34

Realschule Essen-West: 65

Bertha-Krupp-Realschule: 88

Realschule am Schloss Borbeck: 116

Geschwister-Scholl-Realschule: 108

Franz-Dinnendahl-Realschule: 110

Helene-Lange-Realschule: 81

Realschule Essen-Überruhr: 67

Realschule Gelsenkirchener Straße: 84

Summe Realschulen: 1223

Hauptschulen

Hauptschule Wächtlerstraße: 22

Hauptschule Bochold: 23

Marien-Hauptschule: 27

Hauptschule Katernberg: 27

Summe Hauptschulen: 99