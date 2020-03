Essen: Aufregung um Sprayer im Hauptbahnhof - ist es Banksy?

Essen. Kameras beobachten einen Vermummten bei der Arbeit. Es handelt sich jedoch nicht um den britischen Streetart-Künstler, sondern um einen Essener.

Eine dunkel gekleidete und vermummte Person im Osttunnel des Essener Hauptbahnhofs hat am Montagabend für etwas Aufregung in der Bundespolizeiwache am Essener Hauptbahnhof gesorgt: Als sich der Unbekannte mit Sprühfarbe an einer Wand zu schaffen machte und dabei von Kameras beobachtet wurde, sei ein Gedanke aufgekommen, berichtete die Behörde am Dienstag: Dass es sich möglicherweise um den britischen Street-Art-Künstler Banksy handeln könnte, dessen wahre Identität seit Jahren ein streng gehütetes Geheimnis ist - und es auch bleiben wird.

Als Bundespolizisten vor Ort nachschauen wollten, hatte sich der „Lackkünstler“ bereits entfernt. Auf der Bahnhofswand hatte er sich mit einem Wort verewigt. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte ein Tatverdächtiger im Bereich der Hohenburgstraße vorläufig festgenommen werden. Er war gerade dabei, auch dort eine Wand mit Lackfarbe zu besprühen.

Um Banksy handelte es sich jedoch nicht, so die Bundespolizei, sondern um einen 24 Jahre alten Essener, bei dessen Durchsuchung mehrere Spraydosen, eine Schutzmaske, Schutzbrille und verschiedene Sprühköpfe sichergestellt werden konnten. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der junge Mann entlassen.

Gegen den 24-Jährigen ist ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden.