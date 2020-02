Essener Landgericht nach Bombendrohung wieder freigegeben

Erneut hat eine Bombendrohung am Essener Land- und Amtsgericht am Donnerstagmorgen für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt: Die Behördenleitung ließ die Gebäude vorsorglich räumen. Verhandlungen wurden unterbrochen. Gegen 11.20 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben. Es wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden.

Die Justizmitarbeiter wurden für die Dauer der Sicherheitsvorkehrungen in Linienbussen der Ruhrbahn untergebracht. Aufgrund der großräumigen Absperrungen war der Verkehr rund um Haumannplatz/ Zweigertstraße/ Martinstraße erheblich beeinträchtigt, sagte Polizeisprecher Peter Elke.

Polizei ging von Beginn an nicht von einer konkreten Gefahr aus

Von Beginn an war die Polizei nicht von der konkreten Gefahr ausgegangen und man habe auch keine Evakuierung empfohlen. Doch die Gerichtsleitung habe anders entschieden. Auf welchem Weg die Bombendrohung einging, sagte Elke nicht.

Erst Mitte Dezember war das Justizviertel nach der Ankündigung eines Anschlags geräumt worden. In dem Komplex an der Zweigertstraße hielten sich zu diesem Zeitpunkt etwa 120 Mitarbeiter und Besucher auf. Auch das angrenzende Gebäude der Staatsanwaltschaft war betroffen. Die Evakuierung des Komplexes war in den frühen Nachmittagsstunden abgeschlossen. Nicht betroffen war die an der Rückseite des Gerichts liegende Justizvollzugsanstalt.

Erst am Mittwoch hatte es Bombendrohungen gegen drei Moscheen gegeben - unter anderem an der Westfalenstraße in Essen. Gefunden wurde auch dort nichts. Dazu gab es am Anfang der Woche Droh-Briefe, die an drei Essener Schulen verschickt worden, unter anderem an die Alfred-Krupp-Schule in Holsterhausen. In allen Fällen endeten die Durchsuchungen ergebnislos. Die Polizei versucht die Absender der verschiedenen Drohungen zu ermitteln, konnte bislang aber noch in keinem Fall einen Verursacher ausfindig machen. Ob es Querverbindungen zwischen den Straftaten gibt, ist bisher ebenfalls nicht klar.

Längst nicht alle Bombendrohungen sind öffentlich geworden

Peter Elke spricht von intensiven, aber auch schwierigen Ermittlungen, weil die Absender natürlich versuchen, ihre Identität zu verschleiern: „Aber die Polizei hat da so einige Möglichkeiten“, warnt ihr Sprecher. Wer überführt wird, muss nicht nur mit Regressforderungen, sondern auch mit hohen Geld- oder Haftstrafen rechnen. Schließlich handele es sich um „eine sehr massive Straftat, die in Richtung Erpressung gehen kann und gravierenden Einfluss auf das soziale und öffentliche Leben hat“, so Elke.

Die in jüngster Zeit öffentlich gewordenen Bombendrohungen gegen Einrichtungen sind offenbar nur die Spitze des Eisbergs. Die Polizei habe nicht alle Vorfälle bekannt gemacht. Deren genaue Zahl nennt die Behörde nicht.

Nach der jüngsten Drohung am Land- und Amtsgericht nimmt die Polizei Hinweise rund um die Uhr unter ihrer zentralen Rufnummer 0201-8290 oder der Notrufnummer 110 entgegen.