Essen: Beliebte Rad- und Laufstrecke Grugatrasse wieder frei

Gute Nachricht für alle Radfahrer, aber auch für Jogger und Spaziergänger, die derzeit nicht in die Grugapark dürfen: Seit einigen Tagen ist die so genannte Grugatrasse wieder auf voller Länge nutzbar. Die Arbeiten an dem 2,5 Kilometer langen Teilstück zwischen der Gruga-Orangerie und der Stadtgrenze zu Mülheim sind abgeschlossen.

Darüber hinaus sei Grün und Gruga auch dem Wunsch von Bürgern nachgekommen und habe eine weiteren, 500 Meter langen Abschnitt in der Gegenrichtung im Bereich des großen Messeparkplatzes P2 ausgebessert, berichtet Sprecherin Christina Waimann.

Teilbereiche der Grugatrasse waren immer wieder mal gesperrt in letzter Zeit

Das städtische Amt hatte das gesamte Vorhaben Anfang März gestartet. Grund: Die Wegedecke war in dem nicht asphaltierten Teilbereich am Borbecker Mühlenbach stark beschädigt. Daher fiel der Entschluss, den Abschnitt provisorisch zu erneuern und das im Rahmen des Projekts „Essen. Neue Wege zum Wasser“. Während der vergangenen Wochen waren einzelne Teilbereiche des ehemaligen Bahndamms immer mal wieder kurzfristig gesperrt, für die Radfahrer waren Umleitungen eingerichtet.

Grün und Gruga hatte angepeilt, bis Anfang April fertig zu sein. Daher liege man jetzt im Zeitplan, so Waimann. Rund 80.000 Euro hat die Erneuerung gekostet. Unschön ist allerdings, dass die Stadt Mülheim sich zunächst nicht an der Sanierung beteiligte und nun ihr Wegabschnitt der Grugatrasse von Grenze Frohnhausen bis zur Einmündung auf den Radschnellweg R1 erst mal eine Rumpelstrecke bleibt (siehe Box).

„Die Grugatrasse ist eine der beliebtesten und meist genutzten Fahrradstrecken Essens. Die Überarbeitung der Strecke ist ein wichtiger Beitrag für eine nachhaltige Mobilität in unserer Stadt“, erklärt Simone Raskob, Essens Umwelt-, Verkehr- und Sportdezernentin. Zählungen hatten im vergangenen Jahr in der Tat eine beeindruckende Nutzungsintensität ergeben. Das gute Wetter lockte bereits in den vergangenen Tagen Scharen von Radlern auf die Grugatrasse. Angesichts der Prognosen für das Wochenende dürfte damit auch am Wochenende zu rechnen sein.

Asphalt soll die Grugatrasse auf ihrer gesamten Länge bekommen. Ausbaubeginn ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Appell des ADFC zu Corona-Zeiten: keine Gruppenbildung!

https://www.waz.de/staedte/essen/corona-blog-essen-wieder-faelle-im-altenheim-acht-genesene-id228779649.htmlGerade in Corona-Zeiten, auf’s Rad zu steigen und die frische Luft zu genießen, empfehlen Gesundheitsexperten ebenso wie der ADFC, Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club. „Auch allein schon um einem Lagerkoller vorzubeugen“, sagt der Vorsitzende des Essener Clubs, Mirko Sehnke.

Zugleich appelliert er aber an die Radfahrer, sich an die aktuellen Regeln zu halten. „Gruppenbildung sollte unterbleiben“. Ratsam sei es, maximal zu zweit nebeneinander her zu fahren. Nachdenkenswert sei zudem, ob man einen Mundschutz anlegen sollte. Obacht solle man auch bei den Pausen geben und sich möglichst Stellen und Orte aussuchen, an denen nur wenige Menschen anzutreffen sind.

Stadt will Trasse asphaltieren und verbreitern - damit Radfahrer schneller fahren können

Essen Hinter der Stadtgrenze wird’s rumpelig Wenn man als Radfahrer auf der Grugatrasse das Stadtgebiet von Mülheim erreicht, ändert sich die Strecke. Vorsichtig formuliert, hat man es mit Unebenheiten zu tun. Radfahrer sprechen auch von einer Rumpelstrecke. Eine Instandsetzung der jetzigen wassergebundenen Trassendecke sei nicht vorgesehen, hieß es aus dem Tiefbauamt der Stadt Mülheim. Das stelle auch keine dauerhafte Verbesserung dar. „Wir arbeiten an einer Finanzierung und konzentrieren uns notgedrungen darauf, mittelfristig den Weg mit fester Wegedecke auszubauen und sodann viele Jahre eine optimale Wegedecke anbieten zu können“, erklärt der Mülheimer Stadtplaner Helmut Voß. Dies geschehe elbstverständlich in Zusammenarbeit mit der Stadt Essen. Bis dahin muüsse der Mülheimer Abschnitt natürlich verkehrssicher sein,. „Das heißt, Schlaglöcher werden weiterhin geschlossen. Für die gleichmäßigen Unebenheiten können wir hingen kurzfristig keine Verbesserung leisten.“

Die anhaltend starke Nutzung der Radtrasse führt dazu, dass die Stadt den Weg auf der gesamten Länge auf über 5 Meter verbreitern und asphaltieren will. Damit soll ab 2022 begonnen werden und in mehreren Abschnitten die Instandsetzung erfolgen. Seinerzeit wurde sie überwiegend mit einer wassergebundenen Wegedecke aus Dolomitsand in einer Breite von 3 bis 3,50 Metern befestigt. Die Stadt musste sich nach eigenen Angaben an Einschränkungen halten, die das Ökologieprogramm für den Emscher-Lippe-Raum vorsah. Doch als zufriedenstellend empfand die Stadt diese Lösung nicht.

Grün und Gruga ließ deshalb bereits im Oktober 2014 einen 3,7 Kilometer langen Abschnitt zwischen der Messe Essen und dem Annental asphaltierten. Doch auch dieses Projekt habe nicht zu dem gewünschten Effekt geführt: Zum einen sahen sich seither die Fußgänger auf dem Weg mit schnelleren Radfahrern konfrontiert, zum anderen sei der Weg zu schmal, um den Verkehrsfluss für den Radverkehr zu erhöhen, so die Stadt. Deshalb solle nun die Radtrasse ausgebaut werden.

Bei der ab 2022 geplanten Verbreiterung muss viel Natur zerstört werden

Dies allerdings hat ebenfalls Nachteile, denn die Grugatrasse ist besonders in Höhe Margarethenhöhe und Richtung Osten in Höhe Stadtwald derzeit mit Bäumen und Sträuchern schön eingewachsen, was bei einer Verbreiterung zu einer Art „Radautobahn“ in weiten Teilen zerstört werden würde. Auf dem ehemaligen Bahndamm konnte sich sich die Natur nach Einstellung des Bahnverkehrs über viele Jahre ungestört entfalten. Für Grün und Gruga ist das aber offensichtlich und erklärtermaßen von nachrangiger Bedeutung.