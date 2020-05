Essen: Betrügerische Putzhilfe hebelt einen Wandtresor auf

Essen. "Frau Ilic" machte einen netten Eindruck auf eine Seniorin (89) in Kettwig. Doch dann zeigte die angebliche Reinigungskraft ihr wahres Gesicht.

Eine betrügerische Putzhilfe hat in der Wohnung einer Seniorin in Essen-Kettwig Bargeld in dreistelliger Höhe erbeutet. "Frau Ilic", so nannte sich die Reinigungskraft, hebelte einen Wandtresor auf und verschwand mit der Beute. Die Polizei fahndet nach der etwa 30-Jährigen und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, arbeitete "Frau Ilic" erstmalig in der Wohnung der 89-Jährigen, weshalb am Montagnachmittag auch der Sohn der 89-Jährigen anwesend war. Sie machte einen sehr netten und höflichen Eindruck. Nach den Reinigungsarbeiten verließ sie die Wohnung.

Angeblich hatte "Frau Ilic" ein Armband verloren

In den Nachmittagsstunden gegen 16 Uhr klingelte sie aber erneut an der Wohnungstür und verschaffte sich Zutritt unter dem Vorwand, ein Armband verloren zu haben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Bewohnerin alleine in der Wohnung. Bei der angeblichen Suche nach ihrem Eigentum hebelte die unbekannte Frau jedoch den Wandtresor der älteren Dame auf und entwendete das darin aufbewahrte Bargeld.

Die Leistungen der Reinigungskraft sind in einem Verkaufsportal im Internet ausgeschrieben worden. Die Putzhilfe ist zirka 1,70 Meter groß. Sie hat schwarze Haare, ein südländisches Erscheinungsbild und eine leicht korpulente Figur, so die Polizei, die nun Zeugen sucht, die weitere Hinweise zu der Frau geben können oder Verdächtiges im Bereich Freiligrathstraße / Gustavstraße / Hauptstraße / Wilhelmstraße beobachtet haben.

Zeugen melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 34 unter der Telefonnummer 0201/829-0.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.