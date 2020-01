Zwei mutmaßliche Warenkreditbetrüger sind in Essen aufgeflogen.

Essen. Zwei Männer sollen Waren unter falschen Namen bestellt und nicht dafür bezahlt haben. Anwohnerin wurde misstrauisch. Sie alarmierte die Polizei.

Essen: Betrug mit Bestellungen – Verdächtige fliegen auf

Die Polizei hat am Dienstagabend zwei mutmaßliche Warenkreditbetrüger in Essen-Frohnhausen festgenommen. Die 17 und 18 Jahre alten Verdächtigen sollen Waren unter einem falschen Namen bestellt und nicht dafür bezahlt haben.

Eine 29-jährige Anwohnerin der Düsseldorfer Straße hatte sich wenige Stunden vor dem Einsatz an die Polizei gewandt. Sie habe innerhalb des vergangenen Monats mehrfach Pakete für einen angeblichen Nachbarn angenommen. Der auf dem Paket adressierte Empfänger wohne jedoch gar nicht in ihrem Haus, dennoch seien die Pakete von einem Unbekannten abgeholt worden. Das kam der Frau merkwürdig vor.

Am Abend dann konnten verdeckte Ermittler den 17-Jährigen festnehmen, der wohl ein Paket in dem betroffenen Haus abholen wollte. Durch ihn kamen sie seinem 18-jährigen mutmaßlichen Komplizen auf die Spur und konnten auch diesen festnehmen. Das Duo wurde am Mittwoch nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.