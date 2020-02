Essen: Den E-Scooter kann man jetzt auch per Abo bezahlen

Essen. Die Firma „Lime“, der erste Anbieter von E-Scootern in Essen, bietet ab sofort ein Abo-Tarif für Nutzer an. Es richtet sich an Vielfahrer.

Nutzer der E-Scooter der Firma „Lime“ können ab sofort auch Abos abschließen. Das gab der Berliner Anbieter am Donnerstag bekannt. Die E-Scooter der Firma „Lime“ sind weiß-grün und waren die ersten, die im Sommer 2019 im Essener Stadtgebiet postiert wurden.

Bislang bezahlen Nutzer ihre Fahrten so: Pro Freischaltung mit dem Smartphone wird eine Grundgebühr von einem Euro fällig; anschließend kostet jede Minute mit dem Roller 20 Cent.

Das Abo umfasst Freischaltungen für sieben Tage

Das Abo-Modell, das „LimePass“ heißt und ab sofort in allen deutschen Städten verfügbar ist, richtet sich an Vielfahrer, die mindestens zweimal täglich einen E-Scooter nutzen, teilt die Firma „Lime“ mit. „Nutzer, die im Durchschnitt zwei Mal täglich einen E-Scooter mieten, zahlen mit dem ,LimePass’ nur den Festpreis ab 4,99 Euro statt 14 Euro für Freischaltungen“, erklärt „Lime“. Das entspreche einer wöchentlichen Ersparnis von 9 Euro bzw. 64 Prozent.

Abo kann sofort übe die „Lime App“ gebucht werden

Der „LimePass“ bietet an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unbegrenzte Scooter-Freischaltungen (in der Regel 1 Euro Ersparnis pro Fahrt). Das Abo könne ab sofort über die „Lime App“ im Seitenmenü gebucht werden. Der „LimePass“ wird zum Zeitpunkt des Kaufs aktiviert und gilt für sieben Tage in der Stadt, in der der „LimePass“ gekauft wurde. Die Kosten für einen „LimePass“ variieren je nach Stadt und können vor dem Kauf in der App eingesehen werden.