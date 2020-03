Essen: Dreiste Diebe klauen Klopapier-Vorrat aus Keller

Essen. 70-Jähriger verstaute Toilettenpapier und Konserven in seinem Keller. Diebe brachen das Schloss auf und stahlen die Vorräte. Kripo ermittelt.

Jetzt ist noch nicht einmal mehr Toilettenpapier vor den Kriminellen sicher: Unbekannte Diebe haben am Samstag mehrere Rollen des raren Hygieneartikels als auch fünf Konservendosen aus einer Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses an der Rellinghauser Straße in Essen entwendet.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten die Unbekannten ein Schloss aufgebrochen, nachdem ein 70-Jähriger seine Vorräte dort verstaut hatte. Dabei handelte sich nicht um eine Kleinigkeit, warnt die Polizei, um eine Straftat eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die Kriminalpolizei ist eingeschaltet und ermittelt.