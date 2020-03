Essen: Erneut bewaffneter Überfall auf Taxifahrer in Bochold

Essen. Räuber hielt Taxifahrer vermutlich eine Schusswaffe an den Kopf. Vor seiner Flucht feuerte der Mann in die Luft. Polizei hofft auf Hinweise.

Erneut hat es in Essen-Bochold einen bewaffneten Überfall auf einen Taxifahrer gegeben. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um einen unbekannten Wiederholungstäter handeln könnte.

Wie die Behörde am Sonntag berichtete, hielt der Kriminelle am Freitagabend gegen 23.10 Uhr einem Bottroper Taxifahrer (35) vor dem Aussteigen am Schacht-Neu-Cölln vermutlich eine Schusswaffe an den Kopf und forderte Geld. Bevor der Mann mit der Beute flüchtete, feuerte er einen Schuss in die Luft ab. Als der verängstigte Fahrer aus dem Wagen sprang, rollte das führerlose Taxi in ein geparktes Auto.

Trotz einer Fahndung konnte der Kriminelle entkommen

Der Täter ist 30 bis 35 Jahre alt, war bekleidet mit einer Mütze, blauer Jacke, Handschuhen, Jeans, sprach Deutsch mit südländischem Akzent. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen, konnte er Täter entkommen. Bereits am Donnerstag war ganz in der Nähe ein Taxifahrer überfallen. Auch bei dieser Tat schoss der unbekannte Räuber in die Luft.

Die Polizei sucht Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.