Essen: Erster Flächenbrand - Stadt warnt vor erhöhter Gefahr

Kaum Niederschläge und Sonne von früh bis spät: Mit den Außentemperaturen ist die Gefahr eines Brandes in den Essener Wäldern schon sehr früh im Jahr massiv gestiegen. Kaum dass die Stadt am Mittwochabend eine aktuelle Warnung herausgegeben hatte, ging in Kupferdreh eine Naturfläche in Flammen auf.

An der Ludscheidtstraße brannte Totholz und Laub an mehreren Stellen auf einer Fläche von 400 Quadratmetern, sagte Feuerwehrsprecher Mike Filzen am Donnerstagmorgen. Die Feuer konnten mit drei C-Rohren gelöscht werden. Mehrfach hielten die Einsatzkräfte in der Nacht Ausschau nach möglichen Glutnestern.

Nicht ohne Grund hat das Regionalforstamt bereits die mittlere bis hohe Waldbrandstufe ausgerufen. Betroffen sind alle Waldstandorte auf sandigen Böden, alle Freiflächen im Wald und alle Steilhanglagen. Gerade das sonnige Frühlingswetter lässt schneller Waldbrände entstehen. Weil Bäume und Sträucher noch nicht voll belaubt sind, scheint die Sonne meist ungehindert auf den Waldboden voller trockenem Laub und abgestorbenen Ästen, die besonders leicht entflammbar sind.

Kein Auto mit heißem Auspuff auf einer Wiese abstellen

Deshalb appelliert die Stadt an die Ausflügler, die Regeln in den Wälder dringend einzuhalten: Das Rauchen und offenes Feuer im Abstand von 100 Metern zu einem Forststück ist gesetzlich verboten. Werfen Sie auch keine Zigaretten aus dem ihrem Kraftfahrzeug. Zurückgelassenes Glas kann Sonnenstrahlen bündeln und genauso Brände auslösen wie ein Auto, das mit heißem Auspuff über einer Grasfläche abgestellt wird.

Wenn ein Feuer entdeckt wird, gelten ein paar Verhaltensregeln: Kleine Entstehungsbrände sollten gelöscht werden, wenn es gefahrlos möglich ist. Die Feuerwehr grundsätzlich über die 112 alarmieren und den Wald auf dem schnellsten Weg verlassen.

Wer einen Brand meldet, sollte möglichst genau den Aufenthaltsort nennen. Das ist zwar in einem Waldgebiet nicht immer einfach, hier aber hilft ein Blick auf die Navigationskarte des Handys, auf der der aktuelle Standort zu erkennen ist und der dem Disponenten der Feuerwehr am Telefon beschrieben werden kann.

Verstöße können mit bis 25.000 Euro Strafe geahndet werden

Grillen an öffentlichen Orten verbieten zurzeit die Corona-Regeln, aber auch unabhängig davon gilt: Da schon ein geringer Funkenflug Grünflächen, Bäume oder Wälder in Brand setzen kann, muss ein Mindestabstand von 100 Metern eingehalten und dafür Sorge getragen werden, dass nach der Mahlzeit keine entzündlichen Reste zurückbleiben.

Das Essener Ordnungsamt warnt: Verstöße können im Extremfall mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro geahndet werden.