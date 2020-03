Essen: Falsche Wasserwerker legen Seniorin (84) herein

Essen. Unter dem Vorwand, die Wasserversorgung zu überprüfen, gelangte ein Krimineller in die Wohnung einer 84-Jährigen. Komplize durchwühlte Schränke.

Mit dem Wasserwerker-Trick haben unbekannte Betrüger eine 84-Jährige in Essen-Rellinghausen hereingelegt. Die Kriminellen erbeuteten Bargeld, Schmuck und eine Bankkarte.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, klingelte es am Donnerstag gegen 17.50 Uhr mehrfach an der Wohnungstür der Seniorin in der Frankenstraße. Als die Frau öffnete, erklärte ihr ein 30 bis 35 Jahre alter Mann, überprüfen zu wollen, ob das heiße Wasser in der Wohnung richtig laufe.

Zusammen mit dem Unbekannten ging die 84-Jährige in das Badezimmer, folgte den Anweisungen des Mannes und machte mehrfach den Wasserhahn auf und zu. Nach wenigen Minuten verließ der Unbekannte die Wohnung wieder.

Vermutlich durchwühlte ein Komplize die Schränke

Kurz darauf stellte die Seniorin fest, dass im Wohnzimmer und im Schlafzimmer mehrere Schränke durchwühlt worden waren. Die Polizei geht davon aus, dass ein Komplize des falschen Wasserwerkers die Schränke durchwühlt und die Wertsachen gestohlen hat, während die Seniorin mit dem Unbekannten im Badezimmer war. Die 84-Jährige alarmierte die Polizei, eine Fahndung nach den Trickdieben war jedoch ohne Erfolg.

Der falsche Wasserwerker ist schlank und hat kurze, schwarze Haare. Er war ordentlich und dunkel gekleidet und sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.