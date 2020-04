Essen: Fertige A-40-Auffahrt bleibt vorerst weiter gesperrt

Die längst fertige A-40-Auffahrt Frillendorf-Nord bleibt vorerst geschlossen. Das bedeutet für den Verkehr nach wie vor lange Umwege und manchen Rückstau, vor allem aber: „Versteht diese Situation inzwischen keiner mehr. Wir kommen nicht weiter“, sagt CDU-Politiker Peter Valerius zur erneuten Verschiebung des Eröffnungstermins, der nun Mitte Mai sein soll. Derweil habe sich die Lage durch weitere Baustellen zugespitzt.

Für die Freigabe der neuen Auffahrt habe es bereits so manches Datum gegeben, es sei von Februar, dann von Ende März die Rede gewesen. Passiert sei nichts in Sachen Zubringer, seitdem die alte Auffahrt geschlossen worden, die neue in Richtung Duisburg nicht geöffnet worden sei, beschreibt Peter Valerius („ich bin inzwischen stinkesauer“). Verlagert wurde die Auffahrt Frillendorf-Nord, da es wegen des knappen Abstandes zwischen der ehemaligen Auffahrt und der Abfahrt auf die A52 am Dreieck Essen-Ost in Richtung Düsseldorf vermehrt zu Unfällen gekommen war.

Anschlussstelle bleibt gesperrt, das Chaos wird in Kauf genommen

Absperrungen auf der einen, Steinelemente auf der anderen Seite: Noch bleibt die Auffahrt Frillendorf-Nord (hier der Blick aus Richtung der A 40) bis voraussichtlich Mitte Mai geschlossen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Dass sich die Öffnung derart verzögert, darüber wächst der Unmut nicht nur bei Peter Valerius, der Antworten aus dem Rathaus als zunehmend unbefriedigend empfindet. Immer häufiger landen bei bei ihm Anfragen aus anderen Stadtteilen: „Warum eine dringend gebauchte Anschlussstelle gesperrt bleibt und stattdessen das Chos auf den Straßen in Kauf genommen wird, ist für viele nicht nachvollziehbar.“ Denn selbst die Tatsache, dass manche derzeit im Homeoffice arbeiten, habe die Situation nicht entschärft, weil neue Baustellen, Ampel- und Einbahnstraßenregelungen hinzugekommen seien. Das betreffe etwa Langemarckstraße, Ernestinen- und Hubertstraße.

Zuletzt erklärte die Stadt, dass die Öffnung der A-40-Anschlussstelle an Bauarbeiten der Steag an der Hubertstraße gekoppelt sei. Diese müssten abgeschlossen sein, weil sonst der abfahrende Verkehr nicht abfließen könne, sagt Stadtsprecher Patrick Opierzynski. Man wolle sicherstellen, dass der Knotenpunkt Hubertstraße frei sei – auch mit Blick auf weitere Baumaßnahmen wie an der Schönscheidtstraße. Ende April werde dann der Landesbetrieb Straßen.NRW noch einige Umbauarbeiten wie Markierungen vornehmen.

Bauarbeiten auf der Hubertstraße sollten im Mai 2019 abgeschlossen sein

Bislang verzögerten sich allein die Bauarbeiten an der Hubertstraße erheblich. Aus einer angekündigten Fertigstellung im Mai 2019 wurde nichts: Eine Baustelle der Emschergenossenschaft habe Vorrang erhalten, für die Steag habe das die Unterbrechung ihrer Arbeiten bedeutet, erklärte ein Unternehmenssprecher mit Verweis auf das Baustellenmanagement der Stadt.

Das Thema beschäftigt derweil auch Politiker aus dem angrenzenden Bezirk, gerade weil Kray besonders mit der Verkehrslast durch die fehlende Auffahrt zu kämpfen hat. Wer etwa aus Frillendorf in Richtung Essener Stadtmitte gelangen will, fährt derzeit mitunter erst auf die Autobahn nach Dortmund, in Kray wieder ab, um auf der Krayer Platte die Richtung zu ändern.

Termin wieder verschoben, weil Bauarbeiten sich erneut verzögern

Essen Öffnung der Erschließungsstraße und Baustellen-Verzögerung Die Steag führt in Frillendorf Arbeiten an der Fernwärmeleitung durch. Als das Unternehmen die Bürger über die Baumaßnahme an der Hubertstraße informierte, kündigte es den Zeitraum von Dezember 2018 bis Mai 2019 an. Dann hätten sich die Prioritäten geändert, Bauarbeiten der Emschergenossenschaft hätten Vorrang erhalten. Für die Steag bedeutete das eine Pause bis Januar 2020, bis die Arbeiten wieder aufgenommen werden konnten. Die neue Erschließungsstraße wurde bereits im Dezember 2019 eröffnet, sie verbindet Schönscheidtstraße und Hubertstraße. Gebaut wurde hier zwei Jahre lang, die Kosten beliefen sich auf neun Millionen Euro.

„Auf unsere Nachfrage hat man uns darüber informiert, dass die neue Anschlussstelle erst im Mai für den Verkehr freigegeben werden kann. Als Grund werden Verzögerungen bei den Bauarbeiten angeführt“, sagt der Krayer CDU-Bezirksvertreter Nils Sotmann. Das Projekt laufe jetzt schon seit einigen Jahren und habe immer wieder zu Verkehrsbeinbeeinträchtigungen in Kray geführt. „Jeder, der die Situation auf der Krayer Platte im Berufsverkehr kennt, weiß, dass die neue Auf- und Abfahrt dringend benötigt wird“, betont Sotmann.

Während die CDU-Fraktion aus dem Bezirk VII der neuen Ankündigung etwas Positives abgewinnen kann, da die Eröffnung der neuen Autobahnauffahrt in greifbare Nähe rückt, bleibt Peter Valerius skeptisch und schüttelt nur noch mit dem Kopf im Wissen darüber, „dass alle sich bereits so lange durch die Baustellen quälen und nur noch genervt sind“.