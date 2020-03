Essen: Feuerwehr rettet zehn Menschen das Leben

Großalarm an der De-Wolff-Straße in Essen-Altenessen. Die Feuerwehr evakuierte am späten Donnerstagabend ein Wohnhaus, nachdem eine Person zusammengebrochen war.

Bei einem Großeinsatz an der Essener De-Wolff-Straße rettete die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag zehn Menschen das Leben.

Erst hörte es sich für den Rettungsdienst der Feuerwehr nach einem Routine-Einsatz an, dann wurde es ein Großeinsatz.

Aus dem Haus Nr. 2 an der De-Wolff-Straße in Altenessen rettete die Feuerwehr am Donnerstagabend gegen 23 Uhr neun Menschen mit Rauchvergiftungen, ein weiterer Bewohner des Hauses war – offenkundig durch Rauchgas - bereits leblos –und in kritischem Zustand aufgefunden worden. Ihn reanimierten Notärzte und Rettungssanitäter, brachten ihn ins Krankenhaus.

Bei weiteren neun Personen aus dem Haus wurden ebenfalls Vergiftungserscheinungen festgestellt. Auch sie mussten ärztlich versorgt werden. In einem Bus der Ruhrbahn, der zur Sammelstelle umfunktioniert worden war, wurden weitere Hausbewohner betreut.

Der Rettungsdienst sei mit Hinweis auf eine Person mit gesundheitlichen Problemen alarmiert worden, aber schon bei Betreten des Hauses hätten die persönlichen Warngeräte der Rettungsdienst-Mitarbeiter eine deutlich erhöhte CO-Konzentration (Kohlenmonoxid) gemeldet, berichtete der Feuerwehr-Einsatzleiter am Donnerstagabend.

Daraufhin haben man die Kräfte umgehend verstärkt, das Haus an der Einmündung zur Gladbecker Straße evakuiert. Dazu musste die Gladbecker Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, das Gelände der gegenüberliegenden Jet-Tankstelle diente zeitweise als Bereitstellungsplatz für mehr als ein halbes Dutzend Rettungswagen. Auch ein Abrollbehälter mit Atemschutzgeräten sowie Führungsfahrzeuge der Feuerwehr waren bis weit nach Mitternacht dort im Einsatz.

Darüber, wie es zu den Rauchvergiftungen gekommen ist, gibt es erste Hinweise. Die Feuerwehr geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die CO-Gase aus dem Kohleofen in der Wohnung des am stärksten betroffenen Opfers ins Haus gelangt sind.