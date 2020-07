Essen: Frau reißt Passantin Kette vom Hals und flüchtet

Essen. Mit einem Schmuck-Trick hat eine Unbekannte einer Frau im Essener Stadtteil Altenessen am Samstag die Halskette geraubt.

Eine 59-jährige Frau ist am Samstag in Altenessen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Eine unbekannte Frau hatte ihr auf der Altenessener Straße unvermittelt die Kette vom Hals gerissen und war in einem Auto geflohen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Überfalls.

Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat am Samstag gegen 16.45 Uhr auf der Altenessener Straße, Höhe Stankeitstraße. Die 59-Jährige war mit ihrem Mann auf dem Rückweg von einen Einkauf in einem Supermarkt, als ein Auto neben ihr hielt. Die Beifahrerin stieg aus, so die Polizei, und fragte sie nach dem Weg zum Marienhospital.

Täterin lenkte ihr Opfer mit einer Halskette ab

Als Dankeschön für die Auskunft bot die Täterin der 59-Jährigen eine Halskette an. Plötzlich jedoch ergriff sie deren Schmuck und riss ihn vom Hals. Sie flüchtete zurück ins Auto, das in Richtung Gelsenkirchen davonfuhr.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grünen Peugeot handeln mit dem abgelesenen Kennzeichenfragment „KR- 400“. Die Beifahrerin wird wie folgt beschrieben: zirka 30-35 Jahre alt mit südosteuropäischen Erscheinungsbild. Sie hatte kurze dunkle Haare. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann handeln, der zwischen 25 und 30 Jahren alt ist. Er soll ebenfalls ein südosteuropäisches Aussehen haben sowie eine kräftige Statur, ein rundliches Gesicht und einen Oberlippen- und Kinnbart. Hinweise zu dem Fahrzeug oder den beschriebenen Personen nimmt das die Polizei unter 0201/829-0 entgegen.