Essen: Frühere Brillendynastie Rodenstock eröffnet Lagerhaus

Essen Bis in die 90er Jahre produzierte der Brillenhersteller Rodenstock auch in Essen. Nun haben die Erben das Gebäude zu einem Lagerhaus umgebaut.

Jägerstraße 35 im Essener Westviertel: Beatrice Rodenstock steht vor dem steinernen Erbe ihres Großvaters. Das Haus an der Ecke Heinz-Renner-Platz hatte der bekannte Brillenunternehmer Rolf Rodenstock in den sechziger Jahren dort errichtet. Das Unternehmen expandierte damals stark. Und die Rodenstocks wollten auch in Essen eine Produktionsstätte für optische Gläser und einen Vertrieb inmitten des Ruhrgebiets aufbauen. „Es gab in dem Gebäude neben der Produktion auch einen Showroom für Brillengestelle“, erinnert sich die Enkelin.

Bis in die 1990er Jahre blieb Rodenstock mit seiner Produktion in Essen. Dann verlagerte das Unternehmen den Standort nach Frankfurt. Doch das Gebäude blieb im Besitz der Familie. Rolf Rodenstock übertrug es seinen Enkeln Beatrice und Rupprecht Rodenstock.

Die Immobilie wurde nach dem Wegzug vermietet. Zuletzt war noch ein Weiterbildungsinstitut ansässig. Lange Jahre wies jedoch noch ein blaues Logo und der Schriftzug „Rodenstock“ an der Fassade auf die Ursprünge hin.

Erben wollen das Vermächtnis des Großvaters bewahren

Ein Verkauf des sanierungsbedürftigen Gebäudes kam für die beiden Rodenstock-Erben jedoch nicht in Frage. „Für uns war es Auftrag und Chance zugleich, hier etwas Neues zu entwickeln“, sagt Beatrice Rodenstock rückblickend. Im Brillengeschäft ist die Familie nicht mehr tätig. Sie verkaufte das Unternehmen in den 2000er Jahren. Beatrice Rodenstock arbeitet heute in München als Unternehmensberaterin, ihr Bruder ist Anwalt.

In den vergangenen vier Jahren haben die beiden das Bürohaus kernsaniert und zu einem modernen Lagerhaus umgebaut. Lediglich das alte Treppenhaus blieb noch erhalten und mit ihm ein kleines Stück industrielles Flair. Es sei auch als Andenken an den Großvater gedacht, sagt Beatrice Rodenstock. Obwohl die Familie in München lebt, sei er in der Region verwurzelt gewesen und habe hier Freunde gehabt.

Gebäude wurde vier Jahre lang kernsaniert

Ansonsten erinnert nichts mehr an die Rodenstockschen Ursprünge. Die Fenster des alten Backsteinbaus sind weitestgehend zugemauert. Die Fassade ist weiß gestrichen. Auf den Etagen gibt es nun lange Gänge von denen aus mintgrüne Metalltüren zu den einzelnen Abstellkammern führen. Es ist hell und sauber und wirkt wie ein moderner Dachboden.

„Die Kunden wollen ihr Hab und Gut nicht in irgendeine Ecke stellen sondern das Gefühl haben, dass ihre Sachen gut aufgehoben sind“, sagt Beatrice Rodenstock zum Konzept. Lagern bedeute nicht, Dinge eben mal schnell wegzuräumen. Viele Menschen hätten eine persönliche Bindung zu ihren Möbeln. Sonst würden sie sie wahrscheinlich auch nicht einlagern wollen.

375 Lagerboxen gibt es auf sechs Stockwerke verteilt. Das Angebot reicht von Schließfächern mit einer Größe von einem Kubikmeter bis hin zu Abstellräumen von 25 Quadratmetern. Privatleute würden die Abstellräume nutzen. Aber auch gewerbliche Kunden wie Kanzleien, die Platz für Akten bräuchten oder Online-Händler für ihre Produkte.

Betreiber: Trend zum Einlagern nimmt zu

Hoffnung legt Beatrice Rodenstock aber auch in die neue Nachbarschaft. Denn direkt gegenüber eröffnete Anfang Oktober das neue Mikro-Appartementhaus der Firma i-live. Die Wohnungen dort sind gerade mal zwischen 20 und 43 Quadratmeter groß. Stauraum ist also eher Mangelware.

Generell sieht Beatrice Rodenstock einen wachsenden Bedarf an externen Lagermöglichkeiten. „Der Markt wird größer, weil die Menschen immer mobiler werden“, sagt sie. Auch die steigenden Mietpreise sowohl für Büros wie auch für Wohnungen spielten eine Rolle, warum Menschen Dinge zunehmend auslagerten. Die Rodenstocks planen daher eine Expansion auch in andere Städte.

Ihr Lagerhaus haben die Rodenstocks „Stadtmagazin“ genannt; nicht zuletzt weil es nah zur Innenstadt gelegen ist. „Wir wollten etwas anderes als die üblichen Container in Industriegebieten. Die Menschen möchten oft schnell persönliche Dinge oder geschäftliche Dokumente aus ihrer Lagerbox holen, ohne dafür eine Stunde unterwegs sein zu müssen“, so Beatrice Rodenstock.

Ihr Stadtmagazin soll aber nicht nur Lager sein, sondern auch etwas „Livestyle“ bieten, wie sie betont. Daher werde ins Erdgeschoss demnächst noch ein Café einziehen. Die Betreiberin verfolge eine modernes „Büdchen-Konzept“, wo es Kaffee und Kuchen aber auch Currywurst gibt. „Denn hier in der näheren Umgebung gibt es ja sonst nichts“, betont Beatrice Rodenstock.