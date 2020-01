Essen: Geld aus Ausgabeschacht geklaut - Polizei fahndet

Nach einer Unterschlagung am Geldautomaten sucht die Polizei Essen nach einem Unbekannten.

Essen. Eine 64-Jährige hat in Bochold Geld in einem Automaten vergessen. Ein Unbekannter stahl die Banknoten. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Mann.

Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Unbekannten, der am 29. Juli des vergangenen Jahres an einem Geldautomaten in Essen-Bochold Bargeld unterschlagen haben soll.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatte eine 64-Jährige gegen 17 Uhr Geld an dem Automaten nahe der Kreuzung Altendorfer Straße/Bocholder Straße/Frintroper Straße abgehoben und im Ausgabefach des Automaten vergessen.

Nach ihr nutzte ein Mann, der in Verdacht steht, das Geld der 64-Jährigen aus dem Ausgabefach genommen zu haben, den Automaten. Anschließend entfernte sich der Mann zusammen mit einer unbekannten Frau und einem Kind.

Die Polizei sucht nun mit Fotos einer Überwachungskamera nach dem Verdächtigen. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 33 unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.