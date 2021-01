Ludger Lappe, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Kinderschutzbundes, hält die durchschnittenen Kabelbinder in der Hand.

Kriminalität Essen: Gemeine Diebe stehlen Kindern in Not Weihnachtslicht

Essen. Unbekannte haben die Weihnachtsbeleuchtung der Notaufnahme des Kinderschutzbundes in Borbeck geklaut. Der Kummer ist groß. Die Polizei ermittelt.

Was für eine schäbige Tat: Unbekannte Diebe haben die komplette Weihnachtsbeleuchtung der Notaufnahme "Kleine Spatzen" des Kinderschutzbundes an der Zweigstraße in Essen-Borbeck geklaut. Zurück ließen sie jede Menge durchschnittene Kabelbinder, einen Schaden von rund 700 Euro und reichlich Kummer.

Denn "unsere Kinder lieben die Weihnachtsbeleuchtung auf unserem Grundstück sehr und sind nun entsprechend traurig", sagt Martina Heuer vom Kinderschutzbund, die sich in der Einrichtung um die Jüngsten kümmert, die wegen Gewalt, Verwahrlosung oder Missbrauchs aus ihren Familien geholt werden mussten: " hätten wir den Kindern gerne noch zwei Wochen das Licht in der Dunkelheit gelassen."

Die Bescherung wurde am Freitagmorgen entdeckt

Alle Lichterschläuche, Lichterketten und -sterne sowie Elektrokabel und Unterverteilungen wurden zwischen Donnerstag und Freitag entwendet, vermutlich in der Nacht. Die unschöne Bescherung entdeckten Mitarbeiter am Morgen nach Dienstbeginn.

Zum Glück, bevor die Kinder zum Spielen auf das Außengelände kamen. "So konnten wir die Stromzufuhr für die offen liegenden Anschlüsse unterbrechen, bevor womöglich ein Unglück passiert wäre." Die Entrüstung ist Martina Heuer auch am Montag noch anzumerken.

Die Polizei ermittelt bereits und sucht nach dem oder den unbekannten Dieb(en). Wer zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen Verdächtiges auf dem Gelände der Kindernotaufnahme beobachtet hat, sollte sich unter der zentralen Rufnummer der Polizei Essen melden: 0201/829-0.