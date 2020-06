Essen: Gestohlene Reifen im Wert von 100.000 Euro gefunden

Essen. Die Essener Polizei hat jede Menge Diebesgut gefunden. Darunter auch Dutzende Reifensätze im Wert weit über 100.000 Euro.

Vergangene Woche drangen Einbrecher in die Geschäftsräume eines VW-Händlers an der Schönscheidtstraße/Am Zehnthof in Essen ein. Die Täter entwendeten Dutzende Reifensätze, deren Wert weit über 100.000 Euro betrug. Bereits kurz nach der Veröffentlichung durch die Polizei meldeten sich Zeugen, mit deren Hilfe die Ermittler des Einbruchskommissariats mehrere dringend verdächtige Personen ermitteln und zwei davon festnehmen konnten.

Die mutmaßlichen Täter nutzten Kleintransporter, die mehrfach an den Tatort zurückkehrten, um die umfangreiche Beute (etwa 40 Reifensätze) abtransportieren zu können. In einer Mietwohnung an der Straße „Auf der Reihe“, zu der auch mindestens sieben von 14 Garagen auf dem dortigen Garagenhof gehören, entdeckten die Polizisten nicht nur die zuvor in Kray entwendeten neuwertigen Reifensätze. Die Garagen waren unter anderem gefüllt mit weiteren Reifensätzen, Fahrrädern, neuen Gartenmöbeln, einem Quad und mehr als 100 hochwertigen Werkzeugmaschinen.

Umfangreiches Diebesgut gefunden

Etwa 160 Reifen konnten bereits dem Einbruch vergangene Woche bei dem VW-Händler in Kray zugeordnet und später den Mitarbeitern des glücklichen Eigentümers ausgehändigt werden. Weitere Reifensätze stammen offensichtlich aus einem Einbruch bei einem Gelsenkirchener Reifenhändler. Auch das Quad und die Gartenmöbel wurden in Essen gestohlen.

Hinweise auf weitere Fahrzeugdiebstähle fanden die Beamten ebenfalls bei ihrer ersten Sichtung. Eine von der Polizei beauftragte Firma sicherte noch am Freitag das Diebesgut und transportierte dieses anschließend ab.

Das Essener Kriminalkommissariat ermittelt nun weitere mögliche Tatorte, da die Täter nicht nur in Essen ihre Straftaten verübten. Bei den beiden festgenommenen Männern handelt es sich um 23- und einen 37- jährigen bulgarischen Staatsangehörigen, die beide keinen gemeldeten Wohnsitz in Deutschland haben. Sie kamen nach ihren Vernehmungen in unterschiedliche Haftanstalten. Zeugen können weiterhin ihre Hinweise an die zentrale Rufnummer der Essener Polizei 0201-8290 richten.