Essen: Gruppe Jugendlicher überfällt und bedroht Kind (12)

Essen. Nach einem Raub auf einen Zwölfjährigen in Werden sucht die Polizei nach den 15 bis 16 Jahre alten Tätern. Sie drohten mit Prügel und Messern.

Mindestens zwölf Jugendliche haben einen Zwölfjährigen in Essen-Werden überfallen und beraubt. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Wie die Behörde am Montag berichtete, gingen die Unbekannten den Jungen am Sonntag gegen 18.10 Uhr in der Unterführung am Bahnhof Werden an. Das Opfer wurde umringt und aufgefordert, seine Wertsachen herauszugeben. Dem Zwölfjährigen wurden Prügel angedroht. Zwei der Täter hielten Messer in der Hand, die jedoch zugeklappt waren.

Nachdem der Junge ihnen Bargeld und eine Musikbox gegeben hatte, flohen die Jugendlichen durch die Unterführung in Richtung Werden-Altstadt. Die Tatverdächtigen waren etwa 15 bis 16 Jahre alt und schwarz gekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.