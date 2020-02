Essen: Haarzopfer Narren laden zum Lichterfestumzug ein

Die Karnevalsgesellschaft Rumbacher Narren wollen die fünfte Jahreszeit in Haarzopf noch weiter aufpeppen: Sie plant einen Lichterfestumzug, der offiziell erst im nächsten Jahr stattfinden soll. Eine kleine Kostprobe soll es aber schon nächste Woche geben. Dazu laden die Jecken am Faschingsdienstag ein. Dabei erhält dann auch das Vereinswappen einen Platz am Haarzopfer Wappenbaum.

Narren hängen Wappen auf – Bürger sollen sich Lichter umhängen

Die Rumbacher Narren machen am Rosenmontag wieder beim Umzug in Kupferdreh mit. Damit wollen sie den Karneval aber offensichtlich noch nicht beenden. „In Haarzopf findet kein offizieller Karnevalsumzug statt. Deshalb sind wir auf die Idee des Lichterfestumzugs gekommen“, erklärt Thomas Gohr, Präsident des Vereines. https://www.waz.de/staedte/essen/sued/rumbacher-narren-wollen-den-karneval-modernisieren-id10391950.html

Dafür soll in der nächsten Woche schon mal eine Art Generalprobe stattfinden. Am Faschingsdienstag hängen die Karnevalisten zuerst ihr Vereinswappen auf – und zwar am großen Wappenbaum an der Kreuzung Erlenbach. Dort finden an diesem Tag auch die Wappen des Stadtteil-Bürgerbusses sowie des chinesischen Kampfkunstvereins Shaolin Wushu mit Sitz in Haarzopf einen neuen Platz. Danach geht es im Fußmarsch zum gemeinsamen Umtrunk in die Gastronomie des Tennisvereins Rawa. „Natürlich gehen wir ordnungsgemäß nur über den Bürgersteig. In diesem Jahr haben wir ja noch keine Genehmigung. Im nächsten Jahr wollen wir dann über die Straße laufen“, erzählt Thomas Gohr und erklärt, was sich der Verein unter dem geplanten Lichterfestzug vorstellt: „Ganz im Sinne des Wortes können oder sollen sich die Karnevalisten Lichter umhängen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.“ Sein persönlicher Tipp: „Mit LED-Leuchten kann man bestimmt viele fantasievolle Ideen umsetzen.“

Rumbacher Narren beleben Haarzopf mit ihren Veranstaltungen

Essen Zum Lichterfestumzug sind alle Bürger eingeladen Die KG Rumbacher Narren laden alle Interessierten ein. Am Faschingsdienstag, 25. Februar, hängen sie um 19 Uhr das Wappen an den Wappenbaum. Danach findet der Fußmarsch durch Haarzopf statt. Treffpunkt ist an der Kreuzung Erlenbach vor Bäcker Peter.

Dass die meisten Karnevalsvereine über rückläufige Mitgliederzahlen klagen, dürfte keine Neuigkeit sein. Umso erstaunlicher, dass es bei den Rumbacher Narren genau umgekehrt ist: „Angefangen haben wir mit 14 Leuten – jetzt sind wir 51 Mitglieder“, erzählt Markus Sakoschek, erster Vorsitzender der KG Rumbacher Narren, stolz. Damit habe sich die Mitgliederzahl innerhalb von fünf Jahren verdreifacht. Sakoschek hat den Verein erst 2015 gegründet. Seinerzeit kam er mit einigen Bekannten zusammen, die sich teilweise schon aus anderen Karnevalsvereinen kannten. „Da Haarzopf zu dieser Zeit noch ein weißer Fleck auf der närrischen Landkarte war, waren wir überzeugt, dass der Stadtteil genau der richtige Ort für die Vereinsgründung ist“, lacht Sakoschek.

Dass er mit dieser Intention richtig lag, zeigt die Prunksitzung, zu der der Verein jedes Jahr einlädt. „Drei Wochen vorher war unsere Sitzung schon ausverkauft und die Mehrheit der Besucher stammten aus Haarzopf. Damit hätten wir gar nicht gerechnet“, erzählt Sakoschek. Auch über den vom Verein organisierten Kinderkarneval in Haarzopf freut er sich sehr, denn dieser würde ebenso gut besucht werden.

Dass sich die Rumbacher Narren immer mehr im Stadtteil etablieren, stellt auch Horst Holtwiesche fest. „Die Haarzopfer nehmen die Veranstaltungen sehr gut an. Den Rumbacher Narren gelingt es, die Bühne zu rocken und damit den Stadtteil zu beleben“, erzählt der erste Vorsitzende der Bürgerschaft Haarzopf, der selbst an jeder Prunksitzung teilnimmt.