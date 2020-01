Essen: Halbe Wahrheiten zur Entwicklung der Innenstadt

Mag sein, dass es nur die halbe Wahrheit ist, wenn ein Bio-Laden sein Scheitern in der Innenstadt mit dem allgemeinen Niedergang dort begründet. Die einst kleinteilig strukturierte Branche ist unter Druck, seit große Discounter und Lebensmittelhändler den Bio-Trend aufgegriffen haben, selbst Bio-Ketten spüren das schmerzlich. Andererseits geht kein Weg an der Tatsache vorbei, dass Bio eine eher kaufkräftige Klientel benötigt, und genau die macht sich in der Innenstadt zunehmend rar – das ist nun wirklich keine neue Erkenntnis.

Die etwas beleidigte Reaktion des Einzelhandelsverbands auf die Innenstadt-Kritik der „Basic“-Eigentümer wirkt vor diesem Hintergrund schon ein wenig realitätsfremd und ist eben auch bestenfalls eine halbe Wahrheit. Natürlich, zu jeder Geschäftsstraße gehört Fluktuation. Die einen geben auf, die anderen starten neu. In der Essener Innenstadt ist es in den letzten Jahren nur leider viel zu oft so, dass nach Geschäftsaufgaben entweder lange gar nichts passiert oder eine Nachnutzung erfolgt, die in die zentrale Einkaufsmeile einer 600.000-Einwohner-Stadt nur bedingt passt.

Ein Dro-Markt in bester Lage als Nachfolger eines Herrenausstatters

Nichts zum Beispiel gegen Drogerie-Märkte, aber in bester Lage auf der Kettwiger, als Nachfolger eines Herrenausstatters, ist so eine Ansiedlung kein Grund zum Jubel. Und das sollte uns der Chef des Einzelhandelsverbands auch nicht versuchen weiszumachen.

Zwischen „nicht schlecht reden wollen“ und „schönfärben“ ist es manchmal nur ein kleiner Schritt. Bleibt zu hoffen, dass dort, wo der Bio-Laden aufgibt, das Niveau ausnahmsweise einmal wieder gehalten werden kann.