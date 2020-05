Essen: Heimbesuch an Muttertag von Normalität weit entfernt

Es war Anfang März, als Edith Tachilzik vorerst zum letzten Mal im Rüttenscheider DRK-Heim Besuch von ihrer Tochter Besuch erhalten sollte. „Auch wenn damals schon von Corona die Rede war, hätte ich mir die Folgen nicht ausmalen können“, sagt die 91-Jährige. Zwei Monate später sitzen sich beide erstmals wieder gegenüber, aber von Normalität könne noch nicht die Rede sein, sind sich die Frauen einig.

Vor dem Besuch wurde die Tochter nach Vorerkrankungen gefragt

Bevor Tochter Marga Becker ihre Mutter sehen darf, muss sie einen Fragebogen zu möglichen Erkrankungen ausfüllen. Da sie keine Grippe- oder Erkältungssymptome aufweist, steht einem Aufenthalt nichts im Wege. Etwas verloren wirkt es, wenn beide Frauen an einem der beiden längs gestellten Tische im Veranstaltungssaal des DRK-Heimes Platz nehmen. Sie tragen Mund- und Nasenschutz, haben sich vorher die Hände desinfiziert. Immer mal wieder fällt der Blick auf die Uhr, eine halbe Stunde Zeit haben steht ihnen zur Verfügung. Dass nicht mehr drin ist, dafür zeigen sie Verständnis. Andere Verwandte möchten sicherlich auch ihre Angehörigen Tag sehen, zumal gerade an einem Tag wie Muttertag.

Blumen hat Helga Becker mitgebracht, die sie aber nicht übergibt, sondern auf den Tisch legt. Edith Tachilzik wird sie später mit auf ihr Zimmer nehmen. In den vergangenen Wochen hat sie es kaum verlassen. Die Angst vor einer Infektion war viel zu groß. Erstaunlich gelassen erzählt sie von der Zeit des Alleinseins, die sie weitestgehend mit Lesen und Fernsehen verbracht hat. Ihre Mutter würde Bücher verschlingen, gibt Helga Becker zu verstehen. Wahrscheinlich sei ihr auch deshalb wohl nicht langweilig geworden. Edith Tachilzik kennt aber noch eine andere Begründung: „Ich habe doch noch den Krieg miterlebt, als die Menschen manchmal Tage in Bunkern verbringen mussten“. Da werde man doch wohl auch Corona überstehen.

Zudem werde ihr das Essen auf das Zimmer gebracht, sagt die Seniorin, die früher selbst mal als Haushälterin tätig war. Mit der Familie habe sie per Telefon Kontakt halten können, sagt sie. Und am 91. Geburtstag wartete eine ganz besondere Überraschung auf die Seniorin: Mitarbeiter des Heimes sorgten dafür, dass sie per Videoschalte mit ihren Kindern und Enkelkindern sprechen konnte. „Und ich habe erstmals meinen Urenkel gesehen“, im Februar zur Welt gekommen und damit kurz vor Corona.

Besuchstermin mit den Pflegekräften vereinbart

Den Besuchstermin zu Muttertag hatte Marga Becker mit Pflegekräften des Heims vereinbart. „Ich wollte auf Nummer sicher gehen, deshalb hatte ich vorher angerufen“. Angehörige, die sich nicht angemeldet hatten, mussten indes draußen bleiben. „Wir haben in den vergangenen Tagen darüber informiert, dass eine Anmeldung Pflicht ist“, sagt Pflegedienstleiter Gerhart Claßen. Mit 184 Plätzen sei das Heim eine der größten Einrichtungen der Stadt. Der einzige Raum, der für solche Treffen in Betracht komme, biete gerade Mal Platz, um zwei Bewohner mit je maximal zwei Angehörigen. Zwei Besucher sind die vom Land festgelegte Obergrenze.

Heike Köhler besuchte ihre Mutter Renate Preis im Pavillon des Otto-Hue-Hauses. Damit die Abstandsregeln eingehalten werden, sind Absperrbänder gespannt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Szenenwechsel. Nach vielen Wochen betritt Renate Preis (80) erstmals wieder den Garten des Otto-Hue-Heimes der Awo in Holsterhausen. Im eigens aufgestellten Pavillon wird gleich ihre Tochter erscheinen. Obwohl die Arbeiterwohlfahrt schon seit drei Wochen die Möglichkeit bietet, dass sich Angehörige und Bewohner im Freien treffen können, „wollte meine Mutter das nicht“. Sie sei Asthmapatientin und zähle zur Risikogruppe. „Aber heute an Muttertag, da war ihr ein Treffen dann doch ganz recht“. Aber auch hier draußen gelten Abstandsregeln. Damit sie eingehalten werden, sind Absperrbänder gespannt. Drinnen können sich im Übrigen auch Gäste und Bewohner treffen, dort sind an den Tischen Spuckschutzwände aus Plexiglas aufgestellt.

Die Seniorin erzählt, dass sie ihre Etage im Heim kaum verlassen habe. Der Schutz der Gesundheit gehe nun mal vor. „Wir haben zwei Mal am Tag telefoniert, das hat uns gut getan“, betont Heike Köhler. Sich aber nun endlich wieder sehen zu können, sei schon eine Erleichterung. Dass es - wie an Muttertag üblich - keinen Kaffee und Kuchen gibt, vermissen beide nicht. Vorsicht bleibe nach wie vor das oberste Gebot.

Besuchserlaubnis wird von Bedenken begleitet

Seit dem Wochenende dürfen Seniorenheime wieder Gäste empfangen. Doch die Aufenthalte sind nur unter strengen Auflagen möglich. Die Freude um die Aufhebung des Besuchsverbots wird von Sorgen und Kritik begleitet.

Die Nachricht über die Öffnung der Häuser hatte, wie eine Nachfrage in Essener Einrichtungen ergab, zunächst einmal bei vielen Bewohnern falsche Hoffnungen geweckt. Zahlreiche Senioren meinten, sie könnten jetzt wieder ihre Angehörigen in die Arme schließen. „Die Mitarbeiter mussten aber dann erheribertklären, dass es dazu nicht kommen wird“, sagt beispielsweise Heike Gebauer, Pflegebereichsleitung der Katholischen Pflegehilfe.

Abstandsregeln und Hygienevorschriften einzuhalten geht für die Heime mit großem Aufwand einher. Häuser wie die Diakonie-Einrichtung auf der Margarethenhöhe haben ihren Veranstaltungssaal entsprechend hergerichtet, Aufenthalt in den Zimmern ist nicht gestattet oder wenn nur in Ausnahmesituationen, unter anderem bei Palliativpatienten. Damit alle Hygieneregeln eingehalten werden, „steuern wir die Kontakte“, sagt Silke Gerling, zuständige Geschäftsbereichsleiterin der Diakonie. Mitarbeiter begleiten die jeweiligen Besuche.

Heribert Piel, Vorstandsmitglied des Verbandes „Der Paritätische“ betont, dass Sorgfalt vor Risiko stehen müsse. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Bei den Einrichtungen des Paritätischen dürfen sich Gäste nur außerhalb der Gebäude aufhalten. Gespräche mit den Bewohnern sind dann entweder am offenen Fenster möglich, wobei auch hier Folien zum Spukschutz gespannt sind, oder die Treffen finden in Gärten oder Höfen der Häuser unter Wahrung der Abstandsgebote statt. „Sorgfalt geht vor Risiko“, betont Vorstandsmitglied Heribert Piel. Die Vorsicht liegt sicherlich auch begründet, dass es in einer der Einrichtungen, dem Alfried-Krupp-Pflegeheim, drei Todesfälle gab, die im Zusammenhang mit Corona stehen.

Wer nun zum Besuch in einem Seniorenheim aufbrechen will, sollte vorher um einen Termin nachfragen. „Wir haben eine genaue Zeitplanung, um den Besucherverkehr zu regulieren“, betont Silke Gerling. Die Anzahl, wie viele Gäste sich gleichzeitig an den Treffpunkten aufhalten dürfen, sei nun mal beschränkt.

Die kurzfristige Öffnung zu Muttertag habe zu „unnötigem Stress geführt“, meint Bernd Hoffmann, Geschäftsführer des evangelischen Pflegeheims Bethesda in Borbeck. Das sei doch eine sehr kurze Zeitspanne und man die Aufgaben Pflegekräften abverlangt, die „schon seit Wochen hart an ihrer Belastungsgrenze arbeiten“.

Sorge um die eigene Gesundheit bringt der Bewohnerbeirat der Diakonie-Einrichtung Margarethenhöhe zum Ausdruck. Unter der Überschrift „Wir fühlen uns nicht einsam“ erklärt das Gremium, mit den Einschränkungen gut zurecht gekommen zu sein. Bislang seien Infektionen vermieden worden und dabei solle es auch bleiben. Nach Ansicht von Oliver Kern, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt, kommen viele Lockerungen deutlich zu früh, eben auch die Öffnung der Heime.