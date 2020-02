Essen-Heisingen. Extrem langer Rückstau mitten im Schul- und Berufsverkehr: Stadt will Situation und Schaltung der Baustellenampel in Heisingen überprüfen.

Essen-Heisingen: Ärger über extremen Rückstau an Baustelle

Eine Baustelle auf der Heisinger Straße sorgte am Dienstagmorgen, 4. Februar, für eine langen Rückstau im morgendlichen Schul- Berufsverkehr. Verkehrsteilnehmer klagen über die „schlecht eingestellte“ Baustellenampel, was zu mächtig Wirbel und langen Wartezeiten geführt habe.

In Höhe der Elsaßstraße in Heisingen reparieren die Stadtwerke eine Versorgungsleitung, so dass die Fahrbahn in Richtung Stadtmitte für den Verkehr gesperrt ist. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Vor allem aber sorgte die Situation dafür, dass mancher zu spät zur Arbeit und Schüler zu spät zum Unterricht gekommen ist.

Bus mit bis zu 60 Minuten Verspätung

Die Verspätung bei den Bussen habe bis zu 60 Minuten betragen, sagt ein Fahrgast. „Was sich wohl kaum vermeiden lässt, aber etwa mit einem individuellen Takt der Baustellenampel etwas abpuffern ließe“, beschreibt ein weiterer Verkehrsteilnehmer und schlägt längere Zeiten morgens für den Verkehr vor, der aus Richtung Heisingen komme.

Die zuständige Verkehrsbehörde sei informiert, sagt Stadtsprecher Patrick Opierzynski. Derzeit sei nicht erklärbar, warum sich der Verkehr sich ab etwa 7.30 Uhr derart extrem gestaut habe. Gegen 9 Uhr habe sich dieser dann wieder aufgelöst.

Arbeiten der Stadtwerke dauern bis voraussichtlich 14. Februar

„Wir werden die Ampelschaltung überprüfen und schauen, on diese gegebenenfalls nachjustiert werden muss“, sagt der Sprecher. Ob das im Laufe des Dienstags erfolge, stehe noch nicht fest. Sollte das nicht der Fall sein, „werden die Zuständigen die Situation am Mittwochmorgen vor Ort überprüfen“, kündigt Patrick Opierzynski für den 5. Februar an.

Die Arbeiten der Stadtwerke auf der Heisinger Straße sollen bis voraussichtlich Freitag, 14. Februar, andauern.