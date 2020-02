Essen: Historie der Stoppenberger Stiftskirche per Mausklick

Zu der Stiftskirche, die seit dem Jahr 1074 über Essen-Stoppenberg thront, hat Rainer Berndt besonderes Verhältnis: Der 59-Jährige gebürtige Stoppenberger bietet nicht nur regelmäßige Führungen durch das Gotteshaus an, er hat auch aktuell eine Online-Broschüre über die Geschichte der Kirche erstellt.

Wenn Rainer Berndt auf den Kapitelberg hinaufläuft, dann ist das wie ein Gang zurück in seine Kindheit. „Hier bin ich in den Kindergarten und die Grundschule gegangen“, sagt er, „und in der Stiftskirche war ich Messdiener.“ Fast bäuerlich-beschaulich mutet das kleine Plateau an, entrückt von Zeit und dem städtischen Treiben nur ein paar Meter tiefer.

Laut einer Sage stand auf dem Stoppenberg ein heidnisches Heiligtum

Der Berg, oder besser gesagt die Erhebung, ist eine natürliche, erzählt Berndt, „früher hieß er Stophenberg, vermutlich aus dem lateinischen Mons Staufonis, zu deutsch Stufenberg, abgeleitet“. Einer Sage gemäß stand dort in alter Zeit ein heidnisches Heiligtum. „Das könnte sogar stimmen, denn oft wurden während der Christianisierung Kirchen genau an diese Stellen gebaut“, so Berndt. So auch die Stiftskirche, die im Jahr 1074 von der Äbtissin Swanhild zu einer Zeit in Stoppenberg erbaut wurde, als das Stift Essen zu den bedeutendsten kirchlichen Kleinstaaten Europas gehörte.

Schwester Renata vom strengen Orden der unbeschuhten Karmeliterinnen öffnet ausnahmsweise die Tür zum unteren Chor. Räumlich abgetrennt von der Kirche, meditieren die Ordensfrauen hier gemeinsam. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Wer die dreischiffige romanische Pfeilerbasilika zum ersten Mal betritt, spürt sofort den Frieden, der von dem Sakralbau ausgeht. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass hier über 1000 Jahre lang täglich gebetet wird.

Im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört

Bis auf die romanische Kassettendecke und die bunten Fenster hinter dem Altar und der Marienkapelle ist der Innenraum mit seinen weiß gekalkten Wänden nahezu schmucklos. Im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört, wurde die Stiftskirche danach wieder neu aufgebaut.

Essen Online-Broschüre ist frei zugänglich Die Online-Broschüre ist unter www.stiftskirche.info frei zugänglich. Gefördert wurde das IT-Projekt von privaten Sponsoren. Für die Übersetzung der Broschüre in die englische, französische und spanische Sprache sucht Rainer Berndt noch weitere Förderer. Für seine Broschüre hat der IT-Unternehmer viele historische Quellen ausgewertet und zusammengefasst. Dazu gehören auch historische und zeitgenössische Bilder und Fotos. Auch in diesem Sommer wird es wieder Führungen durch die Stiftskirche geben. Näheres dazu in dieser Zeitung.

Ihr letztes mittelalterliches Zeugnis ist gleichzeitig ihr größter Schatz: das romanische Taufbecken aus dem 11. Jahrhundert, das der Künstler Johannes Niemeier 1978 mit einem bronzenen Taufsteindeckel versah. „Auch den Altar, die Leuchter und das Pfauenmotiv auf dem Tabernakel hat Niemeyer geschaffen“, weiß Berndt und schwärmt von der Schlichtheit und Schönheit der sakralen Gegenstände, die sich wunderbar in den ebenfalls schlichten Raum integrieren.

Seit 1965 ist hier der Orden der unbeschuhten Karmeliterinnen ansässig

Erst hatten die Fürstäbtissinnen hier das Sagen, dann adlige, unverheiratete Damen. Nach der Säkularisierung durch die Preußen wurde die kleine Basilika viele Jahrzehnte als einfache Pfarrkirche genutzt. Und seit 1965 ist hier der strenge Orden der Unbeschuhten Karmeliterinnen ansässig.

Sie erleben jeden Morgen um sieben Uhr, abgeschirmt von der Gemeinde, die heilige Messe; dafür ist der hintere Teil der Kirche räumlich abgetrennt. Er gehört schon zum Kloster „Maria in der Not“, das sich an die Kirche anschmiegt und hinter hohen Mauern verbirgt. Wer vor dem Fachwerkhaus steht, das als Zugang zum Kloster dient, ahnt nicht, dass hier die frommen Schwestern leben.

Entrückt von Zeit und Raum thront die Stiftskirche auf dem Stoppenberg. Foto: Ulrich von Born / FUNKE Foto Services

Eine von ihnen ist Schwester Renata, die auch die derzeitige Oberin des beschaulichen Ordens ist. Mit einem strahlenden Lächeln empfängt sie Rainer Berndt und öffnet für ihn zum ersten Mal die Tür zum zweigeteilten Klosterbereich in der Stiftskirche: Der untere Chor mit seinem Kreuzgewölbe dient den Karmeliterinnen zur Meditation, im oberen Chor feiern die insgesamt neun Ordensschwestern täglich die Messe.

Die Ordensschwestern verehren Edith Stein

Zurück in dem Kirchenraum zeigt Schwester Renata den großen siebenarmigen Leuchter, der im rechten Seitenschiff steht. Er erinnert an Edith Stein, die von den Karmeliterinnen verehrt wird. „Sie war eine deutsche Philosophin und Frauenrechtlerin jüdischer Herkunft, die 1922 zur katholischen Kirche konvertierte, 1933 Unbeschuhte Karmelitin wurde und 1942 in Auschwitz ermordet wurde“, erzählt Rainer Berndt. Ein ganzes Kapitel widmet er ihr in seiner Internet-Broschüre, die auch viele historische Bilder der Stiftskirche zeigt. Er selbst kommt so oft es ihm möglich ist in die Kirche seiner Kindheit zurück. „Auch für mich ist das ein Ort des Friedens“, sagt er.